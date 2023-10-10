Грошова допомога — як отримати 13 тис. грн від держави

Гроші у гаманці. Фото: УНІАН

В українському уряді уточнили, на яку саме державну допомогу може претендувати бізнес під час працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Українці можуть розраховувати на суму до 13,4 тис. грн на місяць.

Про це повідомляє пресцентр Кабінету міністрів.

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Підтримка бізнесу за допомогу ВПО

Як пояснюють у Кабміні, держава надає допомогу у вигляді грошової компенсації бізнесу за забезпечення громадян роботою з офіційним статусом ВПО у таких випадках:

працевлаштування переселенців з числа зареєстрованих безробітних на термін не менше ніж один рік за строковим трудовим договором. Роботодавцю протягом пів року компенсовують витрати на заробітну платню та здійснення необхідності сплати єдиного соціального внеску із розрахунку не більше 13,4 тис. грн на місяць;

на термін не менше ніж один рік за строковим трудовим договором. Роботодавцю протягом пів року компенсовують витрати на заробітну платню та здійснення необхідності сплати єдиного соціального внеску із розрахунку не більше 13,4 тис. грн на місяць; працевлаштування ВПО, які отримали статус після 24.02.2022 року. Роботодавці повинні працевлаштувати переселенців на умовах строкового чи безстрокового трудового договору (контракту), зокрема, за сумісництвом із розміром зарплати не менше мінімальної. У такому випадку обсяг компенсації роботодавцеві становитиме 6,7 тис. грн упродовж двох місяців.

Як роботодавцю оформити виплати

В уряді уточнюють, що роботодавці, які планують забезпечити роботою громадян-переселенців з офіційним статусом ВПО, мають подавати спеціальні заявки на отримання компенсації. Це можна зробити кількома способами:

через український електронний сервіс державних послуг "Дія";

за зверненням до будь-якого Центру зайнятості.

Більше про допомогу від держави

Нагадаємо, в Україні у 2024 році очікується підвищення розмірів різних видів державної соціальної допомоги. Це станеться через плановане зростання прожиткового мінімуму, до якого прив’язані різні соцвиплати.

Також ми писали, що окремим категоріям громадян Фонд безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги з безробіття. Тепер вони отримуватимуть від 1500 до 2500 грн.