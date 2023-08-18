Курс на 19 августа — валюта резко пошла вверх

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Национальном банке Украины (НБУ) установили официальный курс евро на 19 августа в покупке на уровне 39,72 грн/€, что меньше против предыдущего банковского дня на 13 копеек. Курс американской валюты остается неизменным: стоит в покупке — 36,56 грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

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Курс доллара на 19 августа

Согласно этим данным, евро в продаже стоит 40,10 грн/€ (-0,14), а доллар — 36,93 грн.

На наличном рынке американская валюта продолжает активно дорожать. Доллар в среднем стоит 38,04 грн. В покупке — 37,42 грн (+0,13), в продаже — 38,21(+0,13). Евро стоит в покупке 40,94 (+0,18) грн, в продаже — 41,93 (+0,12) грн.

ПриватБанк — 37,35 грн (+0,15) — 37,95 грн (+0,15);

Укрэксимбанк — 37,45 грн (+0,15) — 38,25 грн (+0,15);

ТАСкомбанк — 37,60 грн (+0,05) — 38,30 грн (+0,05);

Ощадбанк — 37,35 грн (+0,15) — 38,20 грн (+0,21);

Кредобанк — 37,81 грн (+0,20) — 38,39 (+0,10) грн;

ОТП банк — 37,00 грн (+0,25) — 38,00 грн (+0,30);

Райффайзен Банк — 37,20 (+0,13) грн — 38,30 (+0,33) грн;

Курс в обменниках

В обменных пунктах американская валюта также дорожает: в покупке — 37,95 (+0,05), 38,15 (+0,05) — в продаже. Евро стоит в покупке – 41,50 грн (+0,10), в продаже – 41,80 грн (+0,10).

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Напомним, по мнению финансистов, в августе на украинском наличном валютном рынке ситуация будет преимущественно стабильной, в то время как в сентябре ожидаются основательные изменения. Все будет зависеть от решения Национального банка Украины относительно дальнейшего снижения учетной ставки.

Также мы писали, что украинцы в июле на наличном рынке активно скупали валюту, которая находится на самых низких показателях после повышения официального курса доллара год назад. В прошлом месяце граждане купили валюты гораздо больше, чем продали.