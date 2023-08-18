Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Долар і євро різко пішли вгору: курс на 19 серпня arrow

Долар і євро різко пішли вгору: курс на 19 серпня

18 серпня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс на 19 серпня — валюта різко пішла вгору
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національному банку України (НБУ) встановили офіційний курс євро на 19 серпня у купівлі на рівні 39,72 грн/€, що менше проти попереднього банківського дня на 13 копійок. Курс американської валюти залишається незмінним: коштує у купівлі — 36,56 грн.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Читайте також:

Курс долара на 19 серпня

Згідно з цими даними, євро у продажу коштує 40,10 грн/€ (-0,14), а долар — 36,93 грн.

На готівковому ринку американська валюта продовжує активно дорожчати. Долар у середньому коштує 38,04 грн. В покупці — 37,42 грн (+0,13), у продажу — 38,21(+0,13). Євро коштує у покупці 40,94 (+0,18) грн, у продажу — 41,93 (+0,12) грн.

  • ПриватБанк — 37,35 грн (+0,15) — 37,95 грн (+0,15);
  • Укрексімбанк — 37,45 грн (+0,15) — 38,25 грн (+0,15);
  • ТАСкомбанк — 37,60 грн (+0,05) — 38,30 грн (+0,05);
  • Ощадбанк — 37,35 грн (+0,15) — 38,20 грн (+0,21);
  • Кредобанк — 37,81 грн (+0,20) — 38,39 (+0,10) грн;
  • ОТП банк — 37,00 грн (+0,25) — 38,00 грн (+0,30);
  • Райффайзен Банк — 37,20 (+0,13) грн — 38,30 (+0,33) грн;

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах американська валюта також дорожчає: у купівлі — 37,95 (+0,05), 38,15 (+0,05) — у продажу. Євро коштує у купівлі — 41,50 грн (+0,10), у продажу — 41,80 грн (+0,10).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Більше про валюту

Нагадаємо, на думку фінансистів, у серпні на українському готівковому валютному ринку ситуація буде переважно стабільною, тоді як у вересні очікуються ґрунтовні зміни. Все залежатиме від рішення Національного банку України (НБУ) щодо подальшого зниження облікової ставки.

Також ми писали, що українці у липні на готівковому ринку активно скуповували валюту, яка перебуває на найнижчих показниках після підвищення офіційного курсу долара рік тому. Минулого місяця громадяни купили валюти значно більше, аніж продали.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Головні новини України 18 серпня: замах на заступника голови ДПС та мобілізація чоловіків

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз