Сколько можно заработать на работе в Бельгии в 2023 году

Банкноты евро. Фото: static.lsm.lv

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Когда речь идет о путешествиях стран Европейского Союза, не для всех украинцев сейчас это связано с эмоциями от туризма и отдыха. Для многих это связано с войной и сложной экономической ситуацией в Украине. Многие граждане выезжают за границу с целью заработка, в том числе на территорию стран ЕС. Обычно такая работа требует напряженного физического труда, однако высокий уровень оплаты и безопасность побуждают украинцев к поиску заработка именно в Европе.

Новини.LIVE собрали предложения сезонных работ в Бельгии, которые могут заинтересовать украинцев.

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Немного статистики

Цифры в отношении проживающих в Бельгии украинцев разнятся. В начале 2000-х годов в Бельгии проживало около четырех тысяч украинцев. При этом, по некоторым данным, в начале 2023 года в Бельгии проживало более 57 тысяч человек украинской национальности. Это составляет около 0,9% от общей численности населения страны.

Конечно, число украинцев в Бельгии значительно увеличилось с начала российского вторжения в Украину. Большинство украинских беженцев в Бельгии – женщины и дети. В настоящее время в этой стране зарегистрировано более 70 тысяч украинских беженцев.

Бельгия считается одним из ключевых экономических центров Европы с большим количеством международных компаний и учреждений. Страна имеет большое количество открытых вакансий, но сталкивается с дефицитом квалифицированных специалистов. Основная экономическая активность сфокусирована в регионах Фландрии и Брюсселя, с такими городами как Антверпен, Гент, Левен, Кортрейк, Ипр, Хасселт и Брюссель.

Какие документы нужны для въезда в Бельгию

Украинцы могут посетить Бельгию без визы, если у них есть биометрический загранпаспорт. Для беженцев не существует особых условий въезда в Бельгию, однако находящиеся уже на территории страны граждане Украины могут обратиться за статусом временной защиты.

Украинцы, которые въезжают в Бельгию не со стороны Украины, должны иметь действительный биометрический загранпаспорт, обязательный для туристов и всех граждан Украины. Также туристы должны иметь страховку.

Граждане Украины могут находиться в Бельгии 90 дней в полугодии. Относительно въезда в Бельгию с целью получить статус временной защиты достаточно любого внутреннего документа. Однако многие украинцы возвращаются домой, чтобы получить биометрический паспорт из-за огромных очередей в посольствах и консульствах.

Какие работы предлагают в Бельгии

В странах Европейского Союза, в частности в Бельгии, работодатели часто интересуются привлечением работников из-за границы для работы в отраслях, где не требуется специальная квалификация. Такие предложения могут включать сбор агропродукции, а также работу на фермах и комбинатах.

Да, в городе Дендермонде ищут работников на мясокомбинат. Нужны мужчины, которые будут заниматься подвешиванием курицы на специальные устройства на конвейере. Также нужны женщины на упаковку, сортировку, отделение от филе косточек и жира.

Работодатель обеспечивает сотрудников жильем. В каждой комнате размещаются два человека.

Заработная плата: мужчины - 10 евро/час (405 грн); женщины - 9 евро/час (365 грн).

Скриншот объявления о вакансии на работу на мясокомбинате. Источник: layboard.com

В Синт-Трейдене нужны работники на фруктовую ферму. Там ищут людей на сбор груш и яблок.

График работы предусматривает 8-9 часов в день, сокращенный рабочий день в субботу и выходной в воскресенье. Жилье предоставляется работодателем по стоимости 150 € в месяц, удерживаемым из заработной платы.

Заработная плата: 9,74 евро/час нетто (сумма, которую работник фактически получает на руки после вычета всех налогов и обязательных платежей). Приблизительно 1600-1900 евро/мес (до 77 тыс. грн).

Скриншот объявления о вакансии на работу на фруктовой ферме. Источник: layboard.com

А в городе Экло ищут работников на прачечную. В зависимости от должности будут следующие задачи:

Сортировка белья

Работа с машиной – запуск циклов стирки, сушки и сборки.

Контроль качества.

Упаковка обработанного белья и его подготовка для отправки.

График работы: с 7:15 до 17:00; 4-дневная рабочая система с одним днем работы из дома.

Заработная плата: 12,14 евро/час (примерно 518 грн).

Скриншот объявления о вакансии на работу в прачечной. Источник: layboard.com

В свою очередь, в Борглоне ищут женщин и мужчин на сбор ягод. Предстоит собирать клубнику малину, ежевику, а также уход за насаждением. Предоставляется жилье и питание по цене 15 евро в сутки.

График работы: 10-11 часов в день, 6 дней в неделю

Заработная плата: 9,74 евро/час (примерно 400 грн/час).

Скриншот объявления о вакансии на работу по сбору ягод. Источник: layboard.com

Еще одна вакансия по сбору ягод. В этот раз в городе Мехелен нужны женщины до 50 лет для работы на сборе клубники, как на подвесных конструкциях, так и в туннелях. Опыт работы и знание языков не обязательны, но требуется желание работать.

Условия кандидатов: наличие заграничного биометрического паспорта и фотографии размером 3,5×4,5. Также необходим открытый евросчет в банке.

Работодатель предоставляет жилье, расчеты за коммунальные платежи (210 евро в месяц) производятся путем удержания из заработной платы.

График работы: 10-12 рабочих часов в день, 6 дней в неделю (50-70 рабочих часов в неделю).

Зарплата: 8 евро/час (325 грн).

Скриншот объявления о вакансии на работу по сбору клубники. Источник: layboard.com

Напомним, мы рассказывали, сколько могут заработать украинцы на сезонных работах в Польше . Кроме того, мы собрали вакансии сезонных работ в Германии . Также мы собрали предложения сезонных работ в Великобритании , которые могут заинтересовать украинцев. Зарплата в таких вакансиях доходит до 3500 фунтов в месяц. Еще мы писали о вакансиях для Украинцев в Испании и Португалии .