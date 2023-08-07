Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow До 1900 евро: сколько могут заработать украинцы на работе в Бельгии arrow

До 1900 евро: сколько могут заработать украинцы на работе в Бельгии

7 августа 2023 07:01
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Сколько можно заработать на работе в Бельгии в 2023 году
Банкноты евро. Фото: static.lsm.lv
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Когда речь идет о путешествиях стран Европейского Союза, не для всех украинцев сейчас это связано с эмоциями от туризма и отдыха. Для многих это связано с войной и сложной экономической ситуацией в Украине. Многие граждане выезжают за границу с целью заработка, в том числе на территорию стран ЕС. Обычно такая работа требует напряженного физического труда, однако высокий уровень оплаты и безопасность побуждают украинцев к поиску заработка именно в Европе.

Новини.LIVE собрали предложения сезонных работ в Бельгии, которые могут заинтересовать украинцев.

Читайте также:

Немного статистики

Цифры в отношении проживающих в Бельгии украинцев разнятся. В начале 2000-х годов в Бельгии проживало около четырех тысяч украинцев. При этом, по некоторым данным, в начале 2023 года в Бельгии проживало более 57 тысяч человек украинской национальности. Это составляет около 0,9% от общей численности населения страны.

Конечно, число украинцев в Бельгии значительно увеличилось с начала российского вторжения в Украину. Большинство украинских беженцев в Бельгии – женщины и дети. В настоящее время в этой стране зарегистрировано более 70 тысяч украинских беженцев.

Бельгия считается одним из ключевых экономических центров Европы с большим количеством международных компаний и учреждений. Страна имеет большое количество открытых вакансий, но сталкивается с дефицитом квалифицированных специалистов. Основная экономическая активность сфокусирована в регионах Фландрии и Брюсселя, с такими городами как Антверпен, Гент, Левен, Кортрейк, Ипр, Хасселт и Брюссель.

Какие документы нужны для въезда в Бельгию

Украинцы могут посетить Бельгию без визы, если у них есть биометрический загранпаспорт. Для беженцев не существует особых условий въезда в Бельгию, однако находящиеся уже на территории страны граждане Украины могут обратиться за статусом временной защиты.

Украинцы, которые въезжают в Бельгию не со стороны Украины, должны иметь действительный биометрический загранпаспорт, обязательный для туристов и всех граждан Украины. Также туристы должны иметь страховку.

Граждане Украины могут находиться в Бельгии 90 дней в полугодии. Относительно въезда в Бельгию с целью получить статус временной защиты достаточно любого внутреннего документа. Однако многие украинцы возвращаются домой, чтобы получить биометрический паспорт из-за огромных очередей в посольствах и консульствах.

Какие работы предлагают в Бельгии

В странах Европейского Союза, в частности в Бельгии, работодатели часто интересуются привлечением работников из-за границы для работы в отраслях, где не требуется специальная квалификация. Такие предложения могут включать сбор агропродукции, а также работу на фермах и комбинатах.

Да, в городе Дендермонде ищут работников на мясокомбинат. Нужны мужчины, которые будут заниматься подвешиванием курицы на специальные устройства на конвейере. Также нужны женщины на упаковку, сортировку, отделение от филе косточек и жира.

Работодатель обеспечивает сотрудников жильем. В каждой комнате размещаются два человека.

Заработная плата: мужчины - 10 евро/час (405 грн); женщины - 9 евро/час (365 грн).

Скриншот объявления о вакансии на работу на мясокомбинате. Источник: layboard.com

В Синт-Трейдене нужны работники на фруктовую ферму. Там ищут людей на сбор груш и яблок.

График работы предусматривает 8-9 часов в день, сокращенный рабочий день в субботу и выходной в воскресенье. Жилье предоставляется работодателем по стоимости 150 € в месяц, удерживаемым из заработной платы.

Заработная плата: 9,74 евро/час нетто (сумма, которую работник фактически получает на руки после вычета всех налогов и обязательных платежей). Приблизительно 1600-1900 евро/мес (до 77 тыс. грн).

Скриншот объявления о вакансии на работу на фруктовой ферме. Источник: layboard.com

А в городе Экло ищут работников на прачечную. В зависимости от должности будут следующие задачи:

  • Сортировка белья
  • Работа с машиной – запуск циклов стирки, сушки и сборки.
  • Контроль качества.
  • Упаковка обработанного белья и его подготовка для отправки.

График работы: с 7:15 до 17:00; 4-дневная рабочая система с одним днем работы из дома.

Заработная плата: 12,14 евро/час (примерно 518 грн).

Скриншот объявления о вакансии на работу в прачечной. Источник: layboard.com

В свою очередь, в Борглоне ищут женщин и мужчин на сбор ягод. Предстоит собирать клубнику малину, ежевику, а также уход за насаждением. Предоставляется жилье и питание по цене 15 евро в сутки.

График работы: 10-11 часов в день, 6 дней в неделю

Заработная плата: 9,74 евро/час (примерно 400 грн/час).

Скриншот объявления о вакансии на работу по сбору ягод. Источник: layboard.com

Еще одна вакансия по сбору ягод. В этот раз в городе Мехелен нужны женщины до 50 лет для работы на сборе клубники, как на подвесных конструкциях, так и в туннелях. Опыт работы и знание языков не обязательны, но требуется желание работать.

Условия кандидатов: наличие заграничного биометрического паспорта и фотографии размером 3,5×4,5. Также необходим открытый евросчет в банке.

Работодатель предоставляет жилье, расчеты за коммунальные платежи (210 евро в месяц) производятся путем удержания из заработной платы.

График работы: 10-12 рабочих часов в день, 6 дней в неделю (50-70 рабочих часов в неделю).

Зарплата: 8 евро/час (325 грн).

Скриншот объявления о вакансии на работу по сбору клубники. Источник: layboard.com

Напомним, мы рассказывали, сколько могут заработать украинцы на сезонных работах в Польше . Кроме того, мы собрали вакансии сезонных работ в Германии . Также мы собрали предложения сезонных работ в Великобритании , которые могут заинтересовать украинцев. Зарплата в таких вакансиях доходит до 3500 фунтов в месяц. Еще мы писали о вакансиях для Украинцев в Испании и Португалии .

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз