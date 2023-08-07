Скільки можна заробити на роботі в Бельгії у 2023 році

Банкноти євро. Фото: static.lsm.lv

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Коли мова йде про подорожі до країн Європейського Союзу, не для всіх українців зараз це пов'язано з емоціями від туризму і відпочинку. Для багатьох це пов'язано із війною та складною економічною ситуацією в Україні. Чимало громадян виїжджають за кордон з метою заробітку, зокрема на територію країн ЄС. Зазвичай така робота вимагає напруженої фізичної праці, однак високий рівень оплати та безпека спонукають українців до пошуку заробітку саме в Європі.

Новини.LIVE зібрали пропозиції сезонних робіт у Бельгії, які можуть зацікавити українців.

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Трохи статистики

Цифри щодо проживаючих в Бельгії українців різняться. На початку 2000-х років в Бельгії проживало приблизно чотири тисячі українців. При цьому за деякими даними на початку 2023 року в Бельгії проживало більше 57 тисяч осіб української національності. Це становить близько 0,9% загальної чисельності населення країни.

Звісно число українців у Бельгії значно побільшало з початку російського вторгнення в Україну. Більшість українських біженців у Бельгії – жінки та діти. Наразі в цій країні зареєстровано більше 70 тисяч українських біженців.

Бельгія вважається одним з ключових економічних центрів Європи, з великою кількістю міжнародних компаній та установ. Країна має значну кількість відкритих вакансій, але стикається з дефіцитом кваліфікованих спеціалістів. Основна економічна активність сфокусована в регіонах Фландрії та Брюсселю, з такими містами, як Антверпен, Гент, Левен, Кортрейк, Іпр, Хасселт і Брюссель.

Які документи потрібні для в'їзду в Бельгію

Українці можуть відвідати Бельгію без візи, якщо вони мають біометричний закордонний паспорт. Для біженців не існує особливих умов в'їзду до Бельгії, проте громадяни України, які перебувають вже на території країни, можуть звернутися за статусом тимчасового захисту.

Українці, які в’їжджають до Бельгії не з боку України, повинні мати дійсний біометричний закордонний паспорт, який є обов’язковим для туристів та всіх громадян України. Також туристи повинні мати страховку.

Громадяни України можуть перебувати в Бельгії протягом 90 днів у півріччі. Щодо в’їзду до Бельгії з метою отримати статус тимчасового захисту, достатньо будь-якого внутрішнього документу. Проте, багато українців повертаються додому, щоб отримати біометричний паспорт через величезні черги у посольствах і консульствах.

Які роботи пропонують у Бельгії



У країнах Європейського Союзу, зокрема в Бельгії, роботодавці часто мають інтерес у залученні працівників з-за кордону для роботи в галузях, де не потрібна спеціальна кваліфікація. Такі пропозиції роботи можуть включати збір агропродукції, а також роботу на фермах та комбінатах.

Так, у місті Дендермонде шукають працівників на м'ясокомбінат. Потрібні чоловіки які будуть займатися підвішуванням курки на спеціальні пристрої на конвеєрі. Також потрібні жінки на упаковку, сортування, відокремлення від філе кісточок та жиру.

Роботодавець забезпечує співробітників житлом. У кожній кімнаті розміщуються дві особи.

Заробітна плата: чоловіки — 10 євро/год (405 грн); жінки — 9 євро/год (365 грн).

Скриншот об’яви про вакансію на роботу на м'ясокомбінаті. Джерело: layboard.com

В Сінт-Трейден потрібні працівники на фруктову ферму. Там шукають людей на збір груш та яблук.

Графік роботи передбачає 8-9 годин на день, скорочений робочий день у суботу та вихідний у неділю. Житло надається роботодавцем за вартістю 150 € на місяць, що утримуються із заробітної плати.

Заробітна плата: 9,74 євро/год нетто (сума, яку працівник фактично отримує на руки після вирахування всіх податків та обов'язкових платежів). Приблизно 1600-1900 євро/міс (до 77 тис. грн).

Скриншот об’яви про вакансію на роботу на фруктовій фермі. Джерело: layboard.com

А в місті Екло шукають працівників на пральню. Залежно від посади, будуть наступні завдання:

Сортування білизни

Робота з машиною — запуск циклів прання, сушіння та складання.

Контроль якості.

Упаковка обробленої білизни та її підготовка до відправки.

Графік роботи: з 7:15 до 17:00, 4-денна робоча система з одним днем роботи з дому.

Заробітна плата: : 12,14 євро/год (приблизно 518 грн).

Скриншот об’яви про вакансію на роботу у пральні. Джерело: layboard.com

В свою чергу в Борглоні шукають жінок та чоловіків на збір ягід. Потрібно буде збирати полуницю малину, ожину, а також догляд за насадженням. Надається житло та харчування за ціною 15 євро за добу.

Графік роботи: 10-11 годин в день, 6 днів на тиждень

Заробітна плата: : 9,74 євро/год (приблизно 400 грн/год).

Скриншот об’яви про вакансію на роботу зі збору ягід. Джерело: layboard.com

Ще одна вакансія зі збору ягід. На цей раз у місті Мехелен потрібні жінки до 50 років для роботи на зборі полуниці, як на підвісних конструкціях, так і в тунелях. Досвід роботи та знання мов не обов'язкові, але потрібно бажання працювати.

Умови для кандидатів: наявність закордонного біометричного паспорта та фотографії розміром 3,5×4,5. Також необхідний відкритий єврорахунок у банку.

Роботодавець надає житло, розрахунки за комунальні платежі (210 євро на місяць) здійснюються шляхом утримання із заробітної плати.

Графік роботи: 10-12 робочих годин на день, 6 днів на тиждень (50-70 робочих годин на тиждень).

Зарплата: 8 євро/год (325 грн).

Скриншот об’яви про вакансію на роботу зі збору полуниці. Джерело: layboard.com

Нагадаємо, ми розповідали, скільки можуть заробити Українці на сезонних роботах у Польщі. Крім того, ми зібрали вакансії сезонних робіт у Німеччині. Також ми зібрали пропозиції сезонних робіт у Великій Британії, які можуть зацікавити українців. Зарплата у таких вакансіях доходить до 3500 фунтів на місяць. Ще ми писали про вакансії для Українців в Іспанії та Португалії.