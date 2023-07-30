Скільки можна заробити на роботі у Румінії в 2023 році

Банкноти євро. Фото: Karolina Grabowska

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Наразі для більшості українців подорож до країн Європейського Союзу, на жаль, поя'зана не з приємними відчуттями від відпустки, а з війною та важкою економічною ситуацією в країні. Чимало жителів України вирушають працювати на території країн ЄС. Зазвичай ці роботи пов'язані з напруженою фізичною працею, але високий рівень оплати, а також безпека спонукає українців до пошуку праці за кордоном.

Новини.LIVE зібрали пропозиції сезонних робіт у Румунії, які можуть зацікавити українців.

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Трохи статистики

Українці у Румунії є однією з найбільших діаспор у країні. За данными 2011 року, в Румунії проживало більше 51 тисяч осіб української національності, що становило 0,27% загального населення країни.

Більшість українців у Румунії проживають у північній частині країни, у регіоні Буковина (жудець Сучава). У цьому регіоні є кілька великих міст із українським населенням, таких як Чернівці, Снятин та Герца. Українці також проживають в інших регіонах Румунії, таких як Добруджа, Молдова та Олтенія.

За останній час кількість українців у Румунії значно зросла. Це звісно пов'язано з тим, що багато українців, рятуючись від війни та економічних проблем у своїй країні, переїжджають до Румунії.

З початку війни в Україні до Румунії в'їхало понад 1 мільйон українських біженців. Це становить близько 2% населення Румунії. Більшість біженців – жінки та діти. Наразі в Румунії проживає близько 100 .

Майже всі з них стикаються з труднощами, зокрема, з інтеграцією в румунську спільноту. Знайти офіційне місце роботи без володіння мовою та знання законодавства в Румунії не так вже і просто.

Які документи потрібні для в'їзду в Румунію

До Румунії можна в'їхати за слідуючими документами:

Біометричний паспорт.

Український ID. Проте варто зазначити, що виїзд з України за внутрішнім паспортом дозволено лише громадянам України, які евакуюються з окупованих територій чи територій, де ведуться бойові дії. Громадяни інших територій мають мати біометричний паспорт для виїзду за кордон.

Діти до 16 років, які подорожують з батьками, повинні мати свідоцтво про народження. Важливо зауважити, що діти мають право перетинати кордон із одним з батьків без офіційного дозволу другого з батьків.

Які роботи пропонують у Румунії

У країнах Європейського союзу, зокрема в Румунії, роботодавці здебільшого зацікавлені у залученні працівників з-за кордону до галузей, де не потрібно мати спеціальної кваліфікації. Так, у румунському місті Інеу шукають різноробочих на виробництво електропроводки для автомобілів Tesla. Роботодавець пропонує вакансію жінкам, чоловікам та сімейним парам до 55 років. Потрібно буде прокладати дроти різного кольору по схемі, обмотувати їх ізолентою і перевіряти готові кабелі.

Проживання за рахунок роботодавця, у кімнаті проживають по 2-3 особи. На харчування надається 55 євро. Роботодавець видає робочу футболку, інший одяг має бути свій (взуття, штани і так далі).

Графік роботи: 2 зміни по 8-12 годин в день.

Заробітна плата: 1000-1200 євро/міс нетто (сума, яку працівник фактично отримує на руки після вирахування всіх податків та обов'язкових платежів). Приблизно 41-48 тисяч гривень на місяць.

Скріншот об’яви про вакансію на роботу на виробництво електропроводки. Джерело: layboard.com

І ще одна вакансія з роботи на автозаводі. На цей раз у місті Клуж-Напока. Шукають жінок, чоловіків та сімейні пари які готові працювати над виготовленням кабелів, провідників, а також збирати компоненти автомобілів.

Проживання за рахунок роботодавця — житло в пішій доступності від роботи, кімнати по 2 та 3 особи, в кімнатах своя окрема ванна кімната.

Графік роботи: 8 годин роботи (понеділок-п'ятниця), 2 зміни (6:00-14:30; 14:30-23:00).

Заробітна плата: за 8 годин робочого дня від 600 євро/міс чистими (24 тисячі гривень), після навчання заробітна плата може зростати за рахунок додаткових годин, які оплачуються зі ставкою 175%.

Скріншот об’яви про вакансію на роботу на автозаводі. Джерело: layboard.com

У місті Герла шукають працівників не тільки на автозавод, а і у пекарню. До праці запрошують чоловіків, жінок до 55 років без знання мови та досвіду. Чоловіків запрошують працювати при печах, а жінки при продукції випічки та упаковці.

Проживання за рахунок роботодавця — кімнати по 3-4 особи. Довезення до роботи також безкоштовно.

Графік роботи: 3 зміни 6 днів на тиждень. За бажанням можуть брати додаткові години.

Заробітна плата: 2500 лей/нетто (більше 20 тисяч гривень) за роботу у стандартному графіку 8 годин. Оплата за нічні зміни на 25% більша від стандартної ставки.

Скріншот об’яви про вакансію на роботу в пекарні. Джерело: layboard.com

А у місті Креведія шукають чоловіків жінок і сімейні пари до 55 років на роботу на великому підприємстві, яке виробляє куряче м'ясо. Робота переважно буде полягати в упаковці готової продукції в лотки, а також в обробці курки. Проживання за рахунок роботодавця, у кімнаті проживають по 3-4 особи.

Графік роботи: тільки денні зміни (з понеділка по п'ятницю), з 9 до 18.

Заробітна плата:до 609 євро нетто/міс (25 тисяч гривень).

Скріншот об’яви про вакансію на роботу на виробництві курячого м'яса. Джерело: layboard.com

А от в Бухаресті шукають няню для догляду за хлопчиком 1,7 років. Потрібно буде займатися розвитком дитини відповідно до віку, а також допомагати по дому: прибирати, прати, прасувати, готувати їжу для дитини, а також доглядати за дитячими речами.

Проживання, харчування, трансфер та відпустка оплачується за рахунок роботодавця.

Вимоги до кандидатів:

досвід роботи в сім'ях від 3-х років;

рекомендації;

наявність біометричного закордонного паспорта;

відсутність шкідливих звичок;

Графік: 6/1 з проживанням в окремій кімнаті.

Заробітна плата: 1 500 дол/міс (55 тисяч гривень).

Скріншот об’яви про вакансію на роботу няны. Джерело: amountwork.com

Нагадаємо, ми розповідали, скільки можуть заробити Українці на сезонних роботах у Польщі. Крім того, ми зібрали вакансії сезонних робіт у Німеччині. Також ми зібрали пропозиції сезонних робіт у Великій Британії, які можуть зацікавити українців. Зарплата у таких вакансіях доходить до 3500 фунтів на місяць. Ще ми писали про вакансії для Українців в Іспанії та Португалії.