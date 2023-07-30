Сколько можно заработать на работе в Румынии в 2023 году

Банкноты евро. Фото: Karolina Grabowska

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Для большинства украинцев путешествие в страны Европейского Союза, к сожалению, связано не с приятными ощущениями от отпуска, а с войной и тяжелой экономической ситуацией в стране. Многие жители Украины отправляются работать на территории стран ЕС. Обычно эти работы связаны с напряженным физическим трудом, но высокий уровень оплаты, а также безопасность побуждает украинцев к поиску работы за границей.

Новости.LIVE собрали предложения сезонных работ в Румынии, которые могут заинтересовать украинцев.

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Немного статистики

Украинцы в Румынии являются одной из самых больших диаспор в стране. По данным 2011 года, в Румынии проживало более 51 тысячи человек украинской национальности, что составило 0,27% общего населения страны.

Большинство украинцев в Румынии проживают в северной части страны, в регионе Буковина (житель Сучава). В этом регионе есть несколько крупных городов с украинским населением, таких как, Снятын и Герца. Украинцы также проживают в других регионах Румынии, таких как Добруджа и Олтения.

В последнее время количество украинцев в Румынии значительно возросло. Это, конечно, связано с тем, что многие украинцы, спасаясь от войны и экономических проблем в своей стране, переезжают в Румынию.

С начала войны в Украину в Румынию въехало более 1 миллиона украинских беженцев. Это составляет около 2% населения Румынии. Большинство беженцев – женщины и дети. В настоящее время в Румынии проживает около 100 человек.

Почти все они сталкиваются с трудностями, в частности, с интеграцией в румынское сообщество. Найти официальное место работы без владения языком и знание законодательства в Румынии не так-то просто.

Какие документы нужны для въезда в Румынию

В Румынию можно въехать по следующим документам:

Биометрический паспорт.

Украинский ID. Однако следует отметить, что выезд из Украины по внутреннему паспорту разрешен только гражданам Украины, которые эвакуируются с оккупированных территорий или территорий, где ведутся боевые действия. Граждане других территорий должны иметь биометрический паспорт для выезда за границу.

Дети до 16 лет, путешествующие с родителями, должны иметь свидетельство о рождении. Важно отметить, что дети имеют право пересекать границу с одним родителем без официального разрешения второго родителя.

Какие работы предлагают в Румынии

В странах Европейского союза, в частности в Румынии, работодатели в большинстве своем заинтересованы в привлечении работников из-за границы в области, где не требуется специальной квалификации. Так, в румынском городе Инеу ищут разнорабочих на производство электропроводки для автомобилей Tesla. Работодатель предлагает вакансию женщинам, мужчинам и семейным парам до 55 лет. Надо будет прокладывать провода разного цвета по схеме, обматывать их изолентой и проверять готовые кабели.

Проживание за счет работодателя, в комнате проживают по 2-3 человека. На питание предоставляется 55 евро. Работодатель выдает рабочую футболку, другая одежда должна быть своя (обувь, брюки и так далее).

График работы: 2 смены по 8-12 часов в день.

Заработная плата: 1000-1200 евро/мес нетто (сумма, которую работник фактически получает на руки после вычета всех налогов и обязательных платежей). Приблизительно 41-48 тысяч гривен в месяц.

Скриншот объявления о вакансии на работу на производство электропроводки. Источник: layboard.com

И еще одна вакансия по работе на автозаводе. На этот раз в городе Клуж-Напока. Ищут женщин, мужчин и семейные пары, которые готовы работать над изготовлением кабелей, проводников, а также собирать компоненты автомобилей.

Проживание за счет работодателя – жилье в пешей доступности от работы, комнаты по 2 и 3 человека, в комнатах своя отдельная ванная.

График работы: 8 часов работы (понедельник-пятница), 2 смены (6:00-14:30; 14:30-23:00).

Заработная плата: за 8 часов рабочего дня от 600 евро/мес чистыми (24 тысячи гривен), после обучения заработная плата может расти за счет дополнительных часов, оплачиваемых со ставкой 175%.

Скриншот объявления о вакансии на работу на автозаводе. Источник: layboard.com

В городе Герла ищут работников не только на автозавод, но и в пекарню. К работе приглашают мужчин, женщин до 55 лет без знания языка и опыта. Мужчин приглашают работать при печах, а женщины при продукции выпечки и упаковке.

Проживание за счет работодателя – комнаты по 3-4 человека. Довоз до работы также бесплатно.

График работы: 3 смены 6 дней в неделю. По желанию могут принимать дополнительные часы.

Заработная плата: 2500 лей/нетто (более 20 тысяч гривен) за работу в стандартном графике 8 часов. Оплата за ночные изменения на 25% больше стандартной ставки.

Скриншот объявления о вакансии на работу в пекарне. Источник: layboard.com

А в городе Креведия ищут мужчин женщин и семейные пары до 55 лет на работу на крупном предприятии, производящем куриное мясо. Работа в основном будет состоять в упаковке готовой продукции в лотки, а также в обработке курицы. Проживание за счет работодателя, в комнате проживают по 3-4 человека.

График работы: только дневные смены (с понедельника по пятницу), с 9 до 18.

Заработная плата: до 609 евро нетто/мес (25 тысяч гривен).

Скриншот объявления о вакансии на работу на производстве куриного мяса. Источник: layboard.com

А вот в Бухаресте ищут няню по уходу за мальчиком 1,7 лет. Нужно будет заниматься развитием ребенка по возрасту, а также помогать по дому: убирать, стирать, гладить, готовить еду для ребенка, а также ухаживать за детскими вещами.

Проживание, питание, трансфер и отпуск оплачиваются за счет работодателя.

Требования к кандидатам:

опыт работы в семьях от 3-х лет;

рекомендации;

наличие биометрического загранпаспорта;

отсутствие вредных привычек;

График: 6/1 с проживанием в отдельной комнате.

Заработная плата: 1500 долл./мес (55 тысяч гривен).

Скриншот объявления о вакансии на работу няны. Источник: amountwork.com

Напомним, мы рассказывали, сколько могут заработать украинцы на сезонных работах в Польше . Кроме того, мы собрали вакансии сезонных работ в Германии . Также мы собрали предложения сезонных работ в Великобритании , которые могут заинтересовать украинцев. Зарплата в таких вакансиях доходит до 3500 фунтов в месяц. Еще мы писали о вакансиях для Украинцев в Испании и Португалии .