Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow Некоторым украинцам выплатят по 11 тыс. грн: как подать заявку arrow

Некоторым украинцам выплатят по 11 тыс. грн: как подать заявку

5 октября 2023 21:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь украинцам – кто и как может получить 11 тыс. грн
Украинские пенсионеры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцам после начала полномасштабного вторжения России ряд благотворительных организаций начали выплачивать материальную помощь. В частности, в октябре 2023 года денежную помощь можно оформить от Эстонского совета по делам беженцев.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Читайте также:

Кто именно из украинцев имеет право на помощь

Как отмечается на официальном сайте организации, деньги от Эстонского совета по делам беженцев могут оформить жители нескольких областей.

Речь идет о гражданах, которые являются жителями следующих областей:

  • Запорожская;
  • Донецкая;
  • Луганская;
  • Харьковская;
  • Херсонская;
  • Николаевская.

Что касается критериев на предоставление выплат, то здесь все индивидуально. Это зависит от предварительной оценки домохозяйства на соответствие социально-экономическим критериям, а также критериям уязвимости.

На какие суммы пособия можно рассчитывать

В пресс-службе Эстонского совета по делам беженцев отмечают, что размер выплат будет составлять 3,6 тыс. гривен на человека в месяц.

Однако пособие собираются выплачивать в течение трех месяцев со дня утверждения заявки гражданина.

Как украинцам подать заявки

Известно, что жители вышеуказанных регионов могут подать заявки на получение материальной помощи в несколько способов:

  • по телефону 067-10-52-803;
  • через запрос на официальном сайте.

Если заявка будет предварительно одобрена, то номер телефона гражданина добавят в базу данных, после чего ему будет необходимо заполнить еще одну анкету и предоставить дополнительные сведения о себе.

Больше о помощи

Напомним, украинское законодательство предусматривает предоставление помощи гражданам до 3 тыс. грн. Речь идет о социальной помощи для лиц, не имеющих права на пенсию, для лиц с инвалидностью, и граждан, нуждающихся в помощи по уходу.

Также мы писали, что в Украине уязвимые категории граждан получат значительно большие суммы международной помощи. Гуманитарные организации планируют повысить размер выплат на около 1,4 тыс. грн на одного человека.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на ВСУ в 2023 году

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

17:09 Кто имеет право служить в ВСУ по месту жительства: полный список

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз