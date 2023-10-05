Помощь украинцам – кто и как может получить 11 тыс. грн

Украинские пенсионеры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцам после начала полномасштабного вторжения России ряд благотворительных организаций начали выплачивать материальную помощь. В частности, в октябре 2023 года денежную помощь можно оформить от Эстонского совета по делам беженцев.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Кто именно из украинцев имеет право на помощь

Как отмечается на официальном сайте организации, деньги от Эстонского совета по делам беженцев могут оформить жители нескольких областей.

Речь идет о гражданах, которые являются жителями следующих областей:

Запорожская;

Донецкая;

Луганская;

Харьковская;

Херсонская;

Николаевская.

Что касается критериев на предоставление выплат, то здесь все индивидуально. Это зависит от предварительной оценки домохозяйства на соответствие социально-экономическим критериям, а также критериям уязвимости.

На какие суммы пособия можно рассчитывать

В пресс-службе Эстонского совета по делам беженцев отмечают, что размер выплат будет составлять 3,6 тыс. гривен на человека в месяц.

Однако пособие собираются выплачивать в течение трех месяцев со дня утверждения заявки гражданина.

Как украинцам подать заявки

Известно, что жители вышеуказанных регионов могут подать заявки на получение материальной помощи в несколько способов:

по телефону 067-10-52-803;

через запрос на официальном сайте.

Если заявка будет предварительно одобрена, то номер телефона гражданина добавят в базу данных, после чего ему будет необходимо заполнить еще одну анкету и предоставить дополнительные сведения о себе.

Больше о помощи

Напомним, украинское законодательство предусматривает предоставление помощи гражданам до 3 тыс. грн. Речь идет о социальной помощи для лиц, не имеющих права на пенсию, для лиц с инвалидностью, и граждан, нуждающихся в помощи по уходу.

Также мы писали, что в Украине уязвимые категории граждан получат значительно большие суммы международной помощи. Гуманитарные организации планируют повысить размер выплат на около 1,4 тыс. грн на одного человека.