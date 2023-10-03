Допомога у 3 тис. грн — українці отримають доплати до 1 листопада

Громадяни на вулицях Києва. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні деякі громадяни мають отримати додаткові виплати від держави до 1 листопада 2023 року. Для цього потрібно самостійно звернутися за допомогою.

Про це йдеться у матеріалах пресслужби Міністерства у справах ветеранів України.

Читайте також:

Кому потрібно звернутися за допомогою

Як зазначають у відомстві, йдеться про ветеранів війни, членів родин загиблих чи померлих захисників та захисниць України, яким присвоїли цей статус до 24 серпня 2023 року, та не отримали грошової допомоги до Дня Незалежності до 1 жовтня. Такі громадяни мають самостійно звернутися в органи Пенсійного фонду України (ПФУ) чи в центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

За даними Мінветеранів, громадянам, які не є пенсіонерами та не перебувають на службі, разову грошову допомогу до Дня Незалежності виплачують за особистим зверненням на поточний відкритий рахунок в уповноваженому банку.

Відтак, ті українці з вищевказаним статусом та відповідним посвідченням, які досі не отримали разову допомогу, мають поквапитися звернутись до 1 листопада у компетентні органи за грошима. Розмір виплат різниться і становить від 450 до 3,1 тис. грн.

Більше про допомогу

Нагадаємо, в Україні вразливі категорії громадян отримають значно більші суми міжнародної допомоги. Гуманітарні організації планують підвищити розмір виплат на близько 1,4 тис. грн на одну особу.

Також ми писали, що в Україні держава гарантує право на отримання житлової субсидії для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Для такої категорії громадян є певні особливості в оформленні.