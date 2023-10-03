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Некоторые граждане должны получить пособие в 3 тыс. грн до 1 ноября: детали программы

3 октября 2023 12:39
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь в 3 тыс. грн — украинцы получат доплаты до 1 ноября
Граждане по улицам Киева. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине некоторые граждане должны получить дополнительные выплаты от государства до 1 ноября 2023 года. Для этого нужно самостоятельно обратиться за помощью.

Об этом говорится в материалах пресс-службы Министерства по делам ветеранов Украины.

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Кому нужно обратиться за помощью

Как отмечают в ведомстве, речь идет о ветеранах войны, членах семей погибших или умерших защитников и защитниц Украины, которым присвоили этот статус до 24 августа 2023 года, и не получили денежную помощь ко Дню Независимости до 1 октября. Такие граждане должны самостоятельно обратиться в органы Пенсионного фонда (ПФУ) или в центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

По данным Минветеранов, гражданам, не являющимся пенсионерами и не состоящим на службе, разовую денежную помощь ко Дню Независимости выплачивают по личному обращению на текущий открытый счет в уполномоченном банке.

Следовательно, украинцы с вышеуказанным статусом и соответствующим удостоверением, которые до сих пор не получили разовую помощь, должны поспешить обратиться до 1 ноября в компетентные органы за деньгами. Размер выплат разнится и составляет от 450 до 3,1 тыс. грн.

Больше о помощи

Напомним, в Украине уязвимые категории граждан получат значительно большие суммы международной помощи. Гуманитарные организации планируют повысить размер выплат на около 1,4 тыс. грн на одного человека.

Также мы писали, что в Украине государство гарантирует право на получение жилищной субсидии для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Для такой категории граждан есть некоторые особенности в оформлении.

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