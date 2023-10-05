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Деяким українцям виплатять по 11 тис. грн: як подати заявку

5 жовтня 2023 21:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога українцям — хто і як може отримати 11 тис. грн
Українські пенсіонери. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українцям після початку повномасштабного вторгнення Росії низка благодійних організацій почала виплачувати матеріальну допомогу. Зокрема, у жовтні 2023 року грошову допомогу можна оформити від Естонської ради у справах біженців.

Про це повідомляє пресслужба організації.

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Хто саме з українців має право на допомогу

Як зазначається на офіційному сайті організації, гроші від Естонської ради у справах біженців можуть оформити жителі кількох областей.

Йдеться громадян, які є жителями наступних областей:

  • Запорізька;
  • Донецька;
  • Луганська;
  • Харківська;
  • Херсонська;
  • Миколаївська.

Стосовно критеріїв на надання виплат, то тут все індивідуально. Це залежатиме від попередньої оцінки домогосподарства на відповідність соціально-економічним критеріям, а також критеріям вразливості.

На які суми допомоги можна розраховувати

У пресслужбі Естонської ради у справах біженців зауважують, що розмір виплат становитиме 3,6 тис. гривень на особу за місяць.

Однак допомогу збираються виплачувати упродовж трьох місяців від дати затвердження заявки громадянина.

Як українцям подати заявки

Відомо, що мешканці вищевказаних регіонів можуть подати заявки на отримання матеріально допомоги у кілька способів:

  • за номером телефоном 067-10-52-803;
  • через запит на офіційному сайті.

Якщо заявка буде попередньо схвалено, то номер телефону громадянина додадуть у базу даних, після чого йому буде необхідно заповнити ще одну анкету та надати додаткові відомості про себе.

Більше про допомогу

Нагадаємо, українське законодавство передбачає надання допомоги громадянам до 3 тис. грн. Йдеться про соціальну допомогу для осіб, які не мають права на пенсію, для осіб з інвалідністю, і громадян, які потребують допомоги на догляд.

Також ми писали, що в Україні вразливі категорії громадян отримають значно більші суми міжнародної допомоги. Гуманітарні організації планують підвищити розмір виплат на близько 1,4 тис. грн на одну особу.

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