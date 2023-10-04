Допомога до 3 тис. грн — хто з українців має правота та як отримати

Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українське законодавство передбачає надання допомоги громадянам до 3 тис. грн. Йдеться про соціальну допомогу для осіб, які не мають права на пенсію, для осіб з інвалідністю, і громадян, які потребують допомоги на догляд.

Про це повідомляють в одному із Департаментів соцзахисту населення.

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П'ять умов на призначення державної виплати

Як зазначається, громадяни можуть розраховувати на соціальну допомогу, якщо:

досягнули 65 років та не мають права на пенсію за чинним законодавством чи визнані особами з інвалідністю за установленим порядком;

не одержують пенсію чи соцвиплати, що надаються на відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я під час роботи на виробництві;

малозабезпечені особи, окрім осіб з інвалідністю першої групи та дітей годувальника, який помер;

особи з інвалідністю першої групи і їм не нараховують пенсію;

діти померлого годувальника, котрий на день смерті не мав страхового стажу, необхідного на призначення пенсійної виплати для особи з інвалідністю третьої групи.

Суми соцдопомоги для українців

За законодавством, станом на 2023 рік громадянам передбачені такі розміри соціальної допомоги:

особам з інвалідністю першої групи (100% від рівня прожиткового мінімуму) — 2,093 тис. грн;

жінкам, яким присвоєно звання "Мати-героїня" (100% від прожиткового мінімуму) — 2,093 тис. грн;

особам з інвалідністю другої групи (80% прожиткового мінімуму) — 1,676 тис. грн;

особам з інвалідністю третьої групи (60% прожиткового мінімуму) — 1,255 тис. грн;

священнослужителям, церковнослужителям (50% від прожиткового мінімуму — 1,046 тис. грн;

особам, які досягнули віку, згідно із законом (30% від прожиткового мінімуму) — 628 грн;

на одну дитину годувальника, який помер (100% від прожиткового мінімуму) — 2,093 тис. грн;

на двох дітей годувальника, який помер (120% від прожиткового мінімуму) — 2,511 тис. грн;

на трьох та більше дітей годувальника, який помер (150% від прожиткового мінімуму) — 3,139 тис. грн.

Більше про допомогу

Нагадаємо, в Україні деякі громадяни мають отримати додаткові виплати від держави до 1 листопада 2023 року. Для цього потрібно самостійно звернутися за допомогою.

Також ми писали, що в Україні вразливі категорії громадян отримають значно більші суми міжнародної допомоги. Гуманітарні організації планують підвищити розмір виплат на близько 1,4 тис. грн на одну особу.