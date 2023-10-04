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Украинцы имеют право на помощь до 3 тыс. грн: какие условия и как получить

4 октября 2023 08:16
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь до 3 тыс. грн — кто из украинцев имеет право и как получить
Гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинское законодательство предусматривает предоставление помощи гражданам до 3 тыс. грн. Речь идет о социальной помощи для лиц, не имеющих права на пенсию, для лиц с инвалидностью, и граждан, нуждающихся в помощи по уходу.

Об этом сообщают в одном из Департаментов соцзащиты населения.

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Как отмечается, граждане могут рассчитывать на социальную помощь, если:

  • достигли 65 лет и не имеют права на пенсию по действующему законодательству или признаны лицами с инвалидностью по установленному порядку;
  • не получают пенсию или соцвыплаты, предоставляемые на возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья во время работы на производстве;
  • малообеспеченные лица, кроме лиц с инвалидностью первой группы и детей умершего кормильца;
  • лица с инвалидностью первой группы и им не начисляют пенсию;
  • дети умершего кормильца, не имеющего на день смерти страхового стажа, необходимого на назначение пенсионной выплаты для лица с инвалидностью третьей группы.

Суммы соцпомощи для украинцев

По законодательству, по состоянию на 2023 год гражданам предусмотрены следующие размеры социальной помощи:

  • лицам с инвалидностью первой группы (100% от уровня прожиточного минимума) — 2,093 тыс. грн;
  • женщинам, которым присвоено звание "Мать-героиня" (100% от прожиточного минимума) — 2,093 тыс. грн;
  • лицам с инвалидностью второй группы (80% прожиточного минимума) – 1,676 тыс. грн;
  • лицам с инвалидностью третьей группы (60% прожиточного минимума) — 1,255 тыс. грн;
  • священнослужителям, церковнослужителям (50% от прожиточного минимума — 1,046 тыс. грн;
  • лицам, достигшим возраста, по закону (30% от прожиточного минимума) — 628 грн;
  • на одного ребенка умершего кормильца (100% от прожиточного минимума) — 2,093 тыс. грн;
  • на двоих детей умершего кормильца (120% от прожиточного минимума) — 2,511 тыс. грн;
  • на троих и более детей умершего кормильца (150% от прожиточного минимума) — 3,139 тыс. грн.

Больше о помощи

Напомним, в Украине некоторые граждане должны получить дополнительные выплаты от государства до 1 ноября 2023 года. Для этого нужно самостоятельно обратиться за помощью.

Также мы писали, что в Украине уязвимые категории граждан получат значительно большие суммы международной помощи. Гуманитарные организации планируют повысить размер выплат на около 1,4 тыс. грн на одного человека.

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