Помощь украинцам — кому нужно обратиться в ПФУ за выплатами

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE

В августе ко Дню Независимости ряду категорий граждан Украины назначили дополнительную единовременную денежную помощь. Некоторым за выплатами нужно лично обратиться до 1 ноября этого года.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам ветеранов Украины.

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Кому нужно получить помощь

Как отмечают в ведомстве, среди тех, кому назначены дополнительные выплаты, ветераны войны, члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц страны. Однако некоторые до сих пор не получили средства.

В Минветеранов напоминают, что в случае неполучения денежных выплат ко Дню Независимости Украины до 1 октября за деньгами нужно будет обратиться лично в органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или в Центры предоставления админуслуг до 1 ноября 2023 года.

По данным Департамента соцзащиты Минветеранов, гражданам, не являющимся пенсионерами и не состоящим на военной службе, единовременную денежную помощь выплатят исключительно по личному обращению в ПФУ или ЦНАПы за зарегистрированным местожительством или пребыванием, предоставив соответствующее удостоверение и данные о текущем счете, открытом в уполномоченном финучреждении.

"Итак, если вам до 24 августа был установлен статус и выдано соответствующее удостоверение, но до 1 октября вы не получите разовую денежную выплату ко Дню Независимости Украины, обратитесь пожалуйста до 1 ноября в ПФУ или ЦНАП", — сообщили в Департаменте.

Какие суммы и кто получит помощь

Размеры и осуществление выплаты разовой денежной выплаты ко Дню Независимости, предусмотренной законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", утверждены правительственным постановлением № 754 от 21 июля 2023 года.

Ко Дню Независимости единовременные доплаты до 3,1 тыс. гривен выплатят:

ветеранам войны;

инвалидам войны;

жертвам нацистских репрессий;

пострадавшим участникам Революції Гідності и другим.

Больше о выплатах

Напомним, в Украине больше граждан сможет получить выплаты от Организации Объединенных Наций (ООН). Речь идет о малообеспеченных жителях Николаева.

Также мы писали, что украинское правительство планирует с 2024 пересмотреть размер финансовой помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). "Лишние" деньги возьмут за счет оптимизации действующих расходов.