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Дедлайн 1 листопада: кому з українців потрібно звернутися за допомогою

12 вересня 2023 09:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога українцям — кому потрібно звернутися у ПФУ за виплатами
Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У серпні до Дня Незалежності низці категорій громадян України призначили додаткову одноразову грошову допомогу. Декому за виплатами потрібно особисто звернутися до 1 листопада цього року.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства у справах ветеранів України.

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Кому потрібно отримати допомогу

Як зазначають у відомстві, серед тих, кому призначені додаткові виплати, ветерані війни, члени родин загиблих (померлих) захисників та захисниць країни. Однак дехто досі не отримав кошти.

У Мінветеранів нагадують, що у разі неотримання грошових виплат до Дня Незалежності України до 1 жовтня, за грошима потрібно буде звернутися особисто в органи Пенсійного фонду України (ПФУ) чи в Центри надання адмінпослуг до 1 листопада 2023 року.

За даними Департаменту соцзахисту Мінветеранів, громадянам, які не є пенсіонерами та не перебувають на військовій службі, одноразову грошову допомогу виплатять виключно за особистим зверненням до ПФУ чи ЦНАПів за зареєстрованим місцем проживання чи перебування, надавши відповідне посвідчення і дані про поточний рахунок, відкритий в уповноваженій фінустанові.

"Отже, якщо вам до 24 серпня був встановлений статус і видане відповідне посвідчення, але до 1 жовтня ви не отримаєте разову грошову виплату до Дня Незалежності України, зверніться будь ласка до 1 листопада до ПФУ або ЦНАП", — повідомили у Департаменті.

Які суми і хто отримає допомогу

Розміри та здійснення виплати разової грошової виплати до Дня Незалежності, передбаченої законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", затверджені урядовою постановою № 754 від 21 липня 2023 року.

До Дня Незалежності одноразові доплати до 3,1 тис. гривень виплатять:

  • ветеранам війни;
  • інвалідам війни;
  • жертвам нацистських репресій;
  • постраждалим учасникам Революції Гідності та іншим.

Більше про виплати

Нагадаємо, в Україні більше громадян зможуть отримати виплати від Організації Об'єднаних Націй (ООН). Йдеться про малозабезпечених жителів Миколаєва.

Також ми писали, що український уряд планує з 2024 року переглянути розмір фінансової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). "Зайві" гроші візьмуть за рахунок оптимізації чинних витрат.

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