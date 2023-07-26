Блокировка зарплатных карт — украинцы жалуются на ограничения

Банковская карта. Фото: Unplush

В Украине банки блокируют зарплатные карты граждан по запросам исполнительной службы, если есть долги по кредитам, алиментам, коммунальным услугам и другим платежам. Украинцы продолжают жаловаться на подобные действия.

Об этом говорится на портале Minfin.

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Блокировка зарплатных карт

Как рассказал один из клиентов ПриватБанка, у него есть в финучреждении "целевой счет для выплаты заработной платы", однако ему ограничили доступ к собственным средствам.

Он отметил, что арест был наложен по постановлению исполнительной службы, несмотря на закон и то, что исполнительной службой было прописано "кроме тех счетов, которые запрещены законом".

"При обращении на горячую линию Привата — результата ноль, записи разговора имею. Скажите, пожалуйста, что это за мошеннические действия? Прошу ответить для дальнейшего обращения в правоохранительные органы", — пожаловался клиент.

В ПриватБанке отреагировали на сообщение, отметив, что такие действия продиктованы нормативно правовыми актами Национального банка Украины (НБУ) и требованиями действующего украинского законодательства.

При поступлении постановления о снятии ареста банк снимет ограничение в течение 1-3 дней. На обработку и исполнение постановления об определении текущего счета физлица-должника для осуществления расходных операций отводится 10 дней.

Источник: Minfin

Как объясняют эксперты, поскольку зарплатная карта не считается целевой, поэтому ее могут арестовать, несмотря на объем задолженности. В этом случае клиент должен обратиться к исполнителю и разблокировать определенную законом сумму. А именно — две минимальные зарплаты (13,4 тыс. гривен).

Что еще стоит знать

Напомним, с мая 2023 года банки начали массово блокировать счета своих клиентов. При этом потребители финансовых услуг жалуются на неправомерность подобных действий.

Ранее мы писали, что в Украине банки тщательно отслеживают денежные переводы граждан. Обойти финансовый мониторинг можно, зная, какие существуют ограничения на операции и лимиты, которые можно отправлять на карты одним платежом.