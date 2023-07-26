Блокування зарплатних карток — українці скаржаться на обмеження

Банківська картка. Фото: Unplush

В Україні банки блокують зарплатні картки громадян за запитами виконавчої служби, якщо є борги за кредитами, аліментами, комунальними послугами та іншими платежами. Українці продовжують скаржитися на такі дії.

Про це йдеться на порталі Minfin.

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Блокування зарплатних карток

Як розповів один із клієнтів ПриватБанку, він має у фінустанові "цільовий рахунок для виплати заробітної платні", однак йому обмежили доступ до власних коштів.

Він зауважив, що арешт наклали за постановою виконавчої служби, попри закон і те, що виконавчою службою було прописано "крім тих рахунків, які заборонені законом".

"При зверненні на гарячу лінію Привату — результату нуль, запису розмови маю. Скажіть, будь ласка, що це за шахрайські дії? Прошу надати відповідь для подальшого звернення до правоохоронних органів", — поскаржився клієнт.

У ПриватБанку відреагували на повідомлення, зазначивши, що такі дії продиктовані нормативно-правовими актами Національного банку України (НБУ) та вимогами чинного українського законодавства.

У разі надходження постанови про зняття арешту банк зніме обмеження упродовж 1-3 днів. На обробку та виконання постанови про визначення поточного рахунку фізособи-боржника для здійснення видаткових операцій відводиться 10 днів.

Джерело: Minfin

Як пояснюють експерти, оскільки зарплатна картка не вважається цільовою, тому її можуть арештувати, незважаючи на обсяг заборгованості. У такому випадку клієнт має звернутися до виконавця та розблокувати визначену законом суму. А саме — дві мінімальні зарплати (13,4 тис. гривень).

Що ще варто знати

Нагадаємо, з травня 2023 року банки почали масово блокувати рахунки своїх клієнтів. При цьому споживачі фінансових послуг скаржаться на неправомірність таких дій.

Раніше ми писали, що в Україні банки ретельно відстежують грошові перекази громадян. Оминути фінансовий моніторинг можна, знаючи, які існують обмеження на операції та ліміти, які можна відправляти на картки одним платежем.