Блокування зарплатних карток: українці скаржаться на обмеження
В Україні банки блокують зарплатні картки громадян за запитами виконавчої служби, якщо є борги за кредитами, аліментами, комунальними послугами та іншими платежами. Українці продовжують скаржитися на такі дії.
Про це йдеться на порталі Minfin.
Блокування зарплатних карток
Як розповів один із клієнтів ПриватБанку, він має у фінустанові "цільовий рахунок для виплати заробітної платні", однак йому обмежили доступ до власних коштів.
Він зауважив, що арешт наклали за постановою виконавчої служби, попри закон і те, що виконавчою службою було прописано "крім тих рахунків, які заборонені законом".
"При зверненні на гарячу лінію Привату — результату нуль, запису розмови маю. Скажіть, будь ласка, що це за шахрайські дії? Прошу надати відповідь для подальшого звернення до правоохоронних органів", — поскаржився клієнт.
У ПриватБанку відреагували на повідомлення, зазначивши, що такі дії продиктовані нормативно-правовими актами Національного банку України (НБУ) та вимогами чинного українського законодавства.
У разі надходження постанови про зняття арешту банк зніме обмеження упродовж 1-3 днів. На обробку та виконання постанови про визначення поточного рахунку фізособи-боржника для здійснення видаткових операцій відводиться 10 днів.
Як пояснюють експерти, оскільки зарплатна картка не вважається цільовою, тому її можуть арештувати, незважаючи на обсяг заборгованості. У такому випадку клієнт має звернутися до виконавця та розблокувати визначену законом суму. А саме — дві мінімальні зарплати (13,4 тис. гривень).
Що ще варто знати
Нагадаємо, з травня 2023 року банки почали масово блокувати рахунки своїх клієнтів. При цьому споживачі фінансових послуг скаржаться на неправомірність таких дій.
Раніше ми писали, що в Україні банки ретельно відстежують грошові перекази громадян. Оминути фінансовий моніторинг можна, знаючи, які існують обмеження на операції та ліміти, які можна відправляти на картки одним платежем.