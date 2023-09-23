Курс валют на 23 сентября — банки снова опустили цены на доллар и евро

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Согласно ему, евро в покупке стоит 38,98 грн/евро (-0,07), доллар остается неизменным — 36,56 грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центрбанка.

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По информации НБУ, европейская валюта в продаже стоит 39,36 грн/евро (-0,06), доллар — 36,93 грн.

На украинском наличном рынке валюта дешевеет. Доллар в среднем стоит в покупке — 37,55 грн (-0,13), в продаже — 38,29 (-0,14). Евро стоит в покупке 40,33 грн (-0,09), в продаже — 41,24 (-0,09) грн.

ПриватБанк — 37,30 грн (-0,10) — 38,90 грн (-0,10);

Ощадбанк — 37,90 грн (-0,15) — 38,75 (-0,10) грн;

Кредобанк — 37,77 грн (-0,19) — 38,28 грн (-0,26);

Правэксбанк — 37,65 грн (-0,10) — 38,20 грн (-0,10);

Укрэксимбанк — 37,70 грн (-0,10) — 38,50 грн (-0,10);

Sense bank — 37,60 грн (-0,20) — 38,10 грн (-0,60);

Райффайзен Банк — 37,40 грн (-0,10) — 37,95 грн (-0,25).

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,10 грн (+0,10), в продаже — 38,25 (+0,05). Евро в покупке — 40,85 (+0,05) грн, в продаже — 41,10 (-0,05).

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Напомним, Национальный банк в августе 2023 года изменил требования к выполнению операций по пополнению банковских карт через программно-технические комплексы самообслуживания (ПТКС), усилив проверки. Однако впоследствии внес некоторые коррективы.

Также мы писали, что Национальный банк с 16 сентября 2023 года смягчил некоторые валютные ограничения. В частности, они призваны улучшить работу наличного сегмента валютного рынка.