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Банки опустили ціни на долар та євро: курс валют на 23 вересня

23 вересня 2023 09:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 23 вересня — банки знову опустили ціни на долар та євро
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Згідно з ним, євро у купівлі коштує 38,98 грн/євро (-0,07), долар залишається незмінним — 36,56 грн.

Про це свідчать дані на сайті Центрбанку.

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За інформацією НБУ, європейська валюта у продажу коштує 39,36 грн/євро (-0,06), долар — 36,93 грн.

На українському готівковому ринку валюта дешевшає. Долар у середньому коштує у купівлі — 37,55 грн (-0,13), в продажу — 38,29 (-0,14). Євро коштує у купівлі 40,33 грн (-0,09), у продажу — 41,24 (-0,09) грн.

  • ПриватБанк — 37,30 грн (-0,10) — 38,90 грн (-0,10);
  • Ощадбанк — 37,90 грн (-0,15) — 38,75 (-0,10) грн;
  • Кредобанк — 37,77 грн (-0,19) — 38,28 грн (-0,26);
  • Правексбанк — 37,65 грн (-0,10) — 38,20 грн (-0,10);
  • Укрексімбанк — 37,70 грн (-0,10) — 38,50 грн (-0,10);
  • Sense bank — 37,60 грн (-0,20) — 38,10 грн (-0,60);
  • Райффайзен Банк — 37,40 грн (-0,10) — 37,95 грн (-0,25).

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,10 грн (+0,10), у продажу — 38,25 (+0,05). Євро у купівлі — 40,85 (+0,05) грн, у продажу — 41,10 (-0,05).

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Більше про валюту

Нагадаємо, Національний банк у серпні 2023 року змінив вимоги до виконання операцій із поповнення банківських карток через програмно-технічні комплекси самообслуговування (ПТКС), посиливши перевірки. Однак згодом вніс деякі корективи.

Також ми писали, Національний банк із 16 вересня 2023 року пом’якшив деякі валютні обмеження. Зокрема, вони покликані поліпшити роботу готівкового сегменту валютного ринку.

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