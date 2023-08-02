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8 миллионов долларов и он ваш: на OLX продается огромный дворец в самом сердце Киева

2 августа 2023 07:43
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
В Киеве на Печерске продают элитный коттедж за 8 миллионов долларов
Роскошный коттедж. Фото: baulo.club
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Пока большинство украинцев мужественно преодолевают последствия экономического кризиса и продолжают поддерживать Вооруженные Силы Украины, противостоящие российским захватчикам, другие обращают свое внимание на собственный комфорт и роскошные новостройки, которые стоят миллионы долларов. В частности, одно из украинских агентств недвижимости предлагает роскошный дом на Печерске в Киеве, который стоит 8 миллионов долларов.

Новини.LIVE рассказывают об одном из самых дорогих коттеджей в Киеве.

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Что известно о доме

Двухэтажный коттедж площадью 1399,7 квадратных метра расположен на Печерске в Киеве. Также в доме есть цокольный этаж с мансардой, а площадь придомового участка составляет 10 соток.

На первом этаже элитного поместья расположена гостиная, площадью 186 квадратных метров с зоной кухни-столовой (102 кв. м.) с выходом на террасу и санузлом. Второй этаж занимают три спальни с туалетами и санузлами, а также кабинет.

В мансарде разместились 4 спальни с санузлами, а также игровая комната. Цокольный этаж самый интересный. Здесь расположены бассейн, зона отдыха и фитнес-зона. Кроме того, здесь также есть кухня, комната для персонала, техпомещение, 2 санузла, а также гараж на 2 автомобиля.

  • Дворец в центре Киева за 8 миллионов долларов
  • Дворец в центре Киева за 8 миллионов долларов
  • Дворец в центре Киева за 8 миллионов долларов
  • Дворец в центре Киева за 8 миллионов долларов
  • Дворец в центре Киева за 8 миллионов долларов
  • Дворец в центре Киева за 8 миллионов долларов
  • Дворец в центре Киева за 8 миллионов долларов
  • Дворец в центре Киева за 8 миллионов долларов
  • Дворец в центре Киева за 8 миллионов долларов
  • Дворец в центре Киева за 8 миллионов долларов
  • Дворец в центре Киева за 8 миллионов долларов
  • Дворец в центре Киева за 8 миллионов долларов
  • Дворец в центре Киева за 8 миллионов долларов
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Как отмечается в объявлении, коттедж построен по авторскому дизайну, также здание укомплектовано мебелью и бытовой техникой. Имение оснащено кондиционированием, подогревом пола, системой очистки воды, спутниковым телевидением, интернетом. Придомовая территория украшена ландшафтным дизайном.

Напомним, мы рассказывали о коттедже под Киевом площадью 1200 квадратных метров. Трехэтажный дом из красного кирпича, снаружи украшенный гранитом, а внутри мрамором. И о еще одном, чуть больше, площадью 3000 метров, который стоит 13 миллионов долларов .

Кроме того, мы нашли элитный дворец, продающийся возле Лавры . Имение стоит "всего" 9 миллионов долларов.

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