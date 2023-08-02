Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow 8 мільйонів доларів і він ваш: на OLX продається величезний палац у самому серці Києва arrow

8 мільйонів доларів і він ваш: на OLX продається величезний палац у самому серці Києва

2 серпня 2023 07:43
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
У Києві на Печерську продають елітний котедж за 8 мільйонів доларів
Розкішний котедж. Фото: baulo.club
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Поки більша частина українців мужньо долають наслідки економічної кризи та продовжують підтримувати Збройні Сили України, що протистоять російським загарбникам, інші звертають свою увагу на власний комфорт та розкішні новобудови, що коштують мільйони доларів. Зокрема, одне з українських агентств нерухомості пропонує розкішний будинок на Печерську у Києві, який коштує 8 мільйонів доларів.

Новини.LIVE розповідають про один з найбільш дорогих котеджів у Києві.

Читайте також:

Що відомо про будинок

Двоповерховий котедж площею 1399,7 квадратних метра розташований на Печерську у Києві. Також у будинку є цокольний поверх з мансардою, а площа прибудинкової ділянки складає 10 соток.

На першому поверсі елітного маєтка розташована вітальня, площею 186 квадратних метрів із зоною кухні-їдальні (102 кв. м.) з виходом на терасу та санвузлом. Другий поверх займають три спальні з вбиральнями та санвузлами, а також кабінет.

У мансарді розмістилися 4 спальні з санвузлами, а також ігрова кімната. Цокольний поверх найцікавіший. Тут розташовані басейн, зона відпочинку та фітнес зона. Крім того, тут також є кухня, кімната для персоналу, техприміщення, 2 санвузли, а також гараж на 2 автомобілі.

  • Палац у центрі Києва за 8 мільонів доларів
  • Палац у центрі Києва за 8 мільонів доларів
  • Палац у центрі Києва за 8 мільонів доларів
  • Палац у центрі Києва за 8 мільонів доларів
  • Палац у центрі Києва за 8 мільонів доларів
  • Палац у центрі Києва за 8 мільонів доларів
  • Палац у центрі Києва за 8 мільонів доларів
  • Палац у центрі Києва за 8 мільонів доларів
  • Палац у центрі Києва за 8 мільонів доларів
  • Палац у центрі Києва за 8 мільонів доларів
  • Палац у центрі Києва за 8 мільонів доларів
  • Палац у центрі Києва за 8 мільонів доларів
  • Палац у центрі Києва за 8 мільонів доларів
1 / 13

Як зазначається в оголошенні, котедж побудований за авторським дизайном, також будинок укомплектовано меблями та побутовою технікою. Маєток оснащений кондиціюванням, підігрівом підлоги, системою очищення води, супутниковим телебачення, інтернетом. Прибудинкова територія прикрашена ландшафтним дизайном.

Нагадаємо, ми розповідали про котеддж під Києвом площею 1200 квадратних метрів. Триповерховий будинок із червоної цегли, зовні оздоблений гранітом, а всередині — мармуром. І про ще один, трохи більший, площею 3000 метрів, який коштує 13 мільйонів доларів.

Крім того, ми знайшли елітний палац, що продають біля Лаври. Маєток коштує "лише" 9 мільйонів доларів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз