У Києві на Печерську продають елітний котедж за 8 мільйонів доларів

Розкішний котедж. Фото: baulo.club

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Поки більша частина українців мужньо долають наслідки економічної кризи та продовжують підтримувати Збройні Сили України, що протистоять російським загарбникам, інші звертають свою увагу на власний комфорт та розкішні новобудови, що коштують мільйони доларів. Зокрема, одне з українських агентств нерухомості пропонує розкішний будинок на Печерську у Києві, який коштує 8 мільйонів доларів.

Новини.LIVE розповідають про один з найбільш дорогих котеджів у Києві.

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Що відомо про будинок

Двоповерховий котедж площею 1399,7 квадратних метра розташований на Печерську у Києві. Також у будинку є цокольний поверх з мансардою, а площа прибудинкової ділянки складає 10 соток.

На першому поверсі елітного маєтка розташована вітальня, площею 186 квадратних метрів із зоною кухні-їдальні (102 кв. м.) з виходом на терасу та санвузлом. Другий поверх займають три спальні з вбиральнями та санвузлами, а також кабінет.

У мансарді розмістилися 4 спальні з санвузлами, а також ігрова кімната. Цокольний поверх найцікавіший. Тут розташовані басейн, зона відпочинку та фітнес зона. Крім того, тут також є кухня, кімната для персоналу, техприміщення, 2 санвузли, а також гараж на 2 автомобілі.

Палац у центрі Києва за 8 мільонів доларів

Палац у центрі Києва за 8 мільонів доларів

Палац у центрі Києва за 8 мільонів доларів

Палац у центрі Києва за 8 мільонів доларів

Палац у центрі Києва за 8 мільонів доларів

Палац у центрі Києва за 8 мільонів доларів

Палац у центрі Києва за 8 мільонів доларів

Палац у центрі Києва за 8 мільонів доларів

Палац у центрі Києва за 8 мільонів доларів

Палац у центрі Києва за 8 мільонів доларів

Палац у центрі Києва за 8 мільонів доларів

Палац у центрі Києва за 8 мільонів доларів

Палац у центрі Києва за 8 мільонів доларів 1 / 13

Як зазначається в оголошенні, котедж побудований за авторським дизайном, також будинок укомплектовано меблями та побутовою технікою. Маєток оснащений кондиціюванням, підігрівом підлоги, системою очищення води, супутниковим телебачення, інтернетом. Прибудинкова територія прикрашена ландшафтним дизайном.

Нагадаємо, ми розповідали про котеддж під Києвом площею 1200 квадратних метрів. Триповерховий будинок із червоної цегли, зовні оздоблений гранітом, а всередині — мармуром. І про ще один, трохи більший, площею 3000 метрів, який коштує 13 мільйонів доларів.

Крім того, ми знайшли елітний палац, що продають біля Лаври. Маєток коштує "лише" 9 мільйонів доларів.