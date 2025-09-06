Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Гороскоп Этим знакам Зодиака полнолуние в сентябре несет ужасные испытания

Этим знакам Зодиака полнолуние в сентябре несет ужасные испытания

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 20:49
Каким знакам Зодиака полнолуние 7 сентября 2025 принесет потрясения — гороскоп
Гороскоп для четырех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Полнолуние в Рыбах 7 сентября, которое пройдет вместе с лунным затмением, несет мощную энергию, что, кроме всего прочего, сулит серьезные вызовы, способна обнажить старые раны, поднять на поверхность скрытые страхи и даже перевернуть жизнь с ног на голову. Особенно это событие повлияет на четыре знака Зодиака — им придется пройти через напряженные ситуации, внутренние сомнения и неожиданные конфликты.

Кто именно из знаков Зодиака окажется под прицелом полнолуния и лунного затмения 7 сентября, рассказала астролог Марина Скади-Соколова.

Реклама
Читайте также:

Знаки Зодиака, которым сентябрьское полнолуние принесет потрясения

Рыбы

Полное лунное затмение будет происходить в 16 градусе вашего знака. Поэтому сильнее всего это астрологическое событие почувствуют те, кто родился во второй декаде (с 1 по 10 марта). Энергия затмения непосредственно затрагивает вашу чувственную сферу, поэтому все эмоции будут восприниматься в разы острее.

Вы можете чувствовать, что мир вокруг слишком давит, а привычные вещи кажутся чужими. Подсознание будет активно вытаскивать на поверхность давние обиды, страхи и даже сомнения в собственных решениях. Главный совет — не замыкаться в своих переживаниях, а искать поддержки у близких людей.

 

Каким знакам Зодиака полнолуние 7 сентября 2025 принесет потрясения — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com
Дева

Во время этого затмения Луна будет находиться напротив Солнца в вашем знаке. Это означает, что негативные энергии максимально повлияют именно на Дев, особенно родившихся с 3 по 12 сентября.

Девы почувствуют резкий диссонанс в отношениях и работе. В первые дни сентября может показаться, что усилия напрасны, а окружающие не ценят вашего труда. Возможны конфликты с коллегами, недоразумения в паре или споры в семье. Вы можете чувствовать желание все контролировать, но энергия полнолуния заставит отпустить ситуацию.

 

Каким знакам Зодиака полнолуние 7 сентября 2025 принесет потрясения — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com
Близнецы

Энергия затмения в Рыбах создает внутренний конфликт между желанием двигаться вперед и внешними обстоятельствами, которые сдерживают. Наибольшее влияние почувствуют Близнецы рожденные с 31 мая по 10 июня.

Вы рискуете оказаться в центре ссор или информационного хаоса, когда каждое слово может обернуться против вас. Особенно напряженными будут дни вокруг полные в вопросах работы, учебы и общения с коллегами или друзьями. Ваш ум будет работать на пределе, а нервная система потребует отдыха. Избегайте поспешных решений и резких слов — они могут испортить важные связи.

 

Каким знакам Зодиака полнолуние 7 сентября 2025 принесет потрясения — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com
Стрелец

Стрельцам Полнолуние принесет напряжение в сфере дома и семейных отношений. Возможны конфликты с родственниками или партнерами из-за бытовых вопросов или старых нерешенных проблем. В это время вы можете чувствовать раздвоенность: между стремлением к свободе и необходимостью выполнять обязанности.

Этот период будет настоящим экзаменом на терпение и мудрость. Важно не убегать от проблем, а найти способ открыто проговорить то, что давно болит. Именно это поможет не только сохранить гармонию, но и укрепить отношения.

 

Каким знакам Зодиака полнолуние 7 сентября 2025 принесет потрясения — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Также узнавайте другие интересные прогнозы астрологов на сентябрь 2025 года

Какие знаки Зодиака осуществят мечты в полнолуние 7 сентября.

Кто из знаков Зодиака будет иметь финансовый успех благодаря коридору затмений с 7 по 21 сентября.

Каким знакам Зодиака ретроградный Сатурн в Рыбах принесет счастье в сентябре 2025.

Какому знаку Зодиака сентябрь откроет новые горизонты.

Кто из знаков Зодиака начнет новую жизнь в сентябрьский коридор затмений.

гороскоп прогнозы Астрология знаки Зодиака 7 сентября полнолуние
Тамара Володина - Редактор
Автор:
Тамара Володина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации