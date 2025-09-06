Каким знакам Зодиака полнолуние 7 сентября 2025 принесет потрясения — гороскоп

Гороскоп для четырех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Полнолуние в Рыбах 7 сентября, которое пройдет вместе с лунным затмением, несет мощную энергию, что, кроме всего прочего, сулит серьезные вызовы, способна обнажить старые раны, поднять на поверхность скрытые страхи и даже перевернуть жизнь с ног на голову. Особенно это событие повлияет на четыре знака Зодиака — им придется пройти через напряженные ситуации, внутренние сомнения и неожиданные конфликты.

Кто именно из знаков Зодиака окажется под прицелом полнолуния и лунного затмения 7 сентября, рассказала астролог Марина Скади-Соколова.

Знаки Зодиака, которым сентябрьское полнолуние принесет потрясения

Рыбы

Полное лунное затмение будет происходить в 16 градусе вашего знака. Поэтому сильнее всего это астрологическое событие почувствуют те, кто родился во второй декаде (с 1 по 10 марта). Энергия затмения непосредственно затрагивает вашу чувственную сферу, поэтому все эмоции будут восприниматься в разы острее.

Вы можете чувствовать, что мир вокруг слишком давит, а привычные вещи кажутся чужими. Подсознание будет активно вытаскивать на поверхность давние обиды, страхи и даже сомнения в собственных решениях. Главный совет — не замыкаться в своих переживаниях, а искать поддержки у близких людей.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Дева

Во время этого затмения Луна будет находиться напротив Солнца в вашем знаке. Это означает, что негативные энергии максимально повлияют именно на Дев, особенно родившихся с 3 по 12 сентября.

Девы почувствуют резкий диссонанс в отношениях и работе. В первые дни сентября может показаться, что усилия напрасны, а окружающие не ценят вашего труда. Возможны конфликты с коллегами, недоразумения в паре или споры в семье. Вы можете чувствовать желание все контролировать, но энергия полнолуния заставит отпустить ситуацию.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Близнецы

Энергия затмения в Рыбах создает внутренний конфликт между желанием двигаться вперед и внешними обстоятельствами, которые сдерживают. Наибольшее влияние почувствуют Близнецы рожденные с 31 мая по 10 июня.

Вы рискуете оказаться в центре ссор или информационного хаоса, когда каждое слово может обернуться против вас. Особенно напряженными будут дни вокруг полные в вопросах работы, учебы и общения с коллегами или друзьями. Ваш ум будет работать на пределе, а нервная система потребует отдыха. Избегайте поспешных решений и резких слов — они могут испортить важные связи.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Стрелец

Стрельцам Полнолуние принесет напряжение в сфере дома и семейных отношений. Возможны конфликты с родственниками или партнерами из-за бытовых вопросов или старых нерешенных проблем. В это время вы можете чувствовать раздвоенность: между стремлением к свободе и необходимостью выполнять обязанности.

Этот период будет настоящим экзаменом на терпение и мудрость. Важно не убегать от проблем, а найти способ открыто проговорить то, что давно болит. Именно это поможет не только сохранить гармонию, но и укрепить отношения.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

