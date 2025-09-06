Відео
Цим знакам Зодіаку повня у вересні несе страшні випробування

Цим знакам Зодіаку повня у вересні несе страшні випробування

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 20:49
Яким знакам Зодіаку повня 7 вересня 2025 принесе потрясіння — гороскоп
Гороскоп для чотирьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Повня у Рибах 7 вересня, яка пройде разом із місячним затемненням, несе потужну енергію, що, окрім усього іншого, обіцяє серйозні виклики, здатна оголити старі рани, підняти на поверхню приховані страхи й навіть перевернути життя з ніг на голову. Особливо ця подія вплине на чотири знаки Зодіаку — їм доведеться пройти через напружені ситуації, внутрішні сумніви та несподівані конфлікти. 

Хто саме зі знаків Зодіаку опиниться під прицілом повні та місячного затемнення 7 вересня, розповіла астрологиня Марина Скаді-Соколова

Знаки Зодіаку, яким вересневий повний Місяць принесе потрясіння

Риби

Повне місячне затемнення відбуватиметься у 16 градусі вашого знаку. Тому найсильніше цю астрологічну подію відчують ті, хто народився в другій декаді (з 1 по 10 березня). Енергія затемнення безпосередньо зачіпає вашу чуттєву сферу, тому всі емоції сприйматимуться в рази гостріше. 

Ви можете відчувати, що світ навколо занадто тисне, а звичні речі здаються чужими. Підсвідомість активно витягуватиме на поверхню давні образи, страхи й навіть сумніви у власних рішеннях. Головна порада — не замикатися у своїх переживаннях, а шукати підтримки у близьких людей.

 

Яким знакам Зодіаку повня 7 вересня 2025 принесе потрясіння — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com
Діва

Під час цього затемнення Місяць перебуватиме навпроти Сонця у вашому знаку. Це означає, що негативні енергії максимально вплинуть саме на Дів, особливо тих, хто народився з 3 по 12 вересня.

Діви відчують різкий дисонанс у стосунках та роботі. У перші дні вересня може здатися, що зусилля марні, а навколишні не цінують вашої праці. Можливі конфлікти з колегами, непорозуміння в парі чи суперечки в родині. Ви можете відчувати бажання все контролювати, але енергія повні змусить відпустити ситуацію.

 

Яким знакам Зодіаку повня 7 вересня 2025 принесе потрясіння — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com
Близнюки

Енергія затемнення у Рибах створює внутрішній конфлікт між бажанням рухатися вперед і зовнішніми обставинами, які стримують. Найбільше вплив відчують Близнюки народжені з 31 травня до 10 червня.

Ви ризикуєте опинитися в центрі сварок чи інформаційного хаосу, коли кожне слово може обернутися проти вас. Особливо напруженими будуть дні навколо повні у питаннях роботи, навчання та спілкування з колегами чи друзями. Ваш розум працюватиме на межі, а нервова система вимагатиме відпочинку. Уникайте поспішних рішень і різких слів — вони можуть зіпсувати важливі зв'язки.

 

Яким знакам Зодіаку повня 7 вересня 2025 принесе потрясіння — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com
Стрілець

Стрільцям повня принесе напруження у сфері дому та сімейних стосунків. Можливі конфлікти з родичами або партнерами через побутові питання чи старі невирішені проблеми. У цей час ви можете відчувати роздвоєність: між прагненням до свободи й необхідністю виконувати обов'язки.

Цей період буде справжнім іспитом на терпіння і мудрість. Важливо не тікати від проблем, а знайти спосіб відкрито проговорити те, що давно болить. Саме це допоможе не лише зберегти гармонію, а й зміцнити стосунки.

 

Яким знакам Зодіаку повня 7 вересня 2025 принесе потрясіння — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Тамара Володіна - Редактор
Автор:
Тамара Володіна
