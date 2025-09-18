Китайский гороскоп на 18 сентября 2025 — кому улыбнется удача в любви

Китайский гороскоп для шести знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 18 сентября, тандем Металлического Тигра и деревянной Змеи создают мощную энергетику, несущую удачу и судьбоносные перемены шести китайским знакам Зодиака. Космическая энергия сегодня усиливает их честность, искренность и решительность. Для них этот день — настоящий шанс начать новую главу жизни в любовной сфере, оставив позади сомнения. Это время, когда даже маленькое усилие способно запустить волну больших событий, а смелый шаг открывает двери к любви, гармонии и новым возможностям.

Кому из знаков Зодиака улыбнется любовь и удача 18 сентября, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на YourTango.

Реклама

Читайте также:

Тигр

Этот день обещает Тиграм большую удачу в любви. Это время, когда вы больше не гонитесь за любовью, а она сама приходит к вам. Ваша откровенность станет той искрой, которая притянет нужного человека. Возможно признание или поступок, который перевернет все с ног на голову.

Змея

2025-й — ваш год трансформаций, и 18 сентября станет точкой нового выбора. Вы поймете, что старые сценарии больше не работают, и захотите писать собственную историю любви заново. Удача придет, когда вы решитесь действовать: поставить точку в прошлых отношениях или открыться новым чувствам. Вселенная быстро откликнется на вашу смелость.

Собака

Металлический Тигр активирует вашу естественную потребность защищать и быть защищенными. В этот день станет понятно, кто рядом с вами искренне, а кто только на словах. Вы получите четкий знак — возможно, через нежный жест, проявление преданности или неожиданное признание. Удача для вас в том, что наконец увидите: вашу любовь ценят и отвечают на нее искренностью.

Лошадь

18 сентября — день действий, а не размышлений. Удача придет, если вы решитесь сделать первый шаг: написать, позвонить или дать шанс тому, кто давно ждет. Искра, которая возникнет, на этот раз не погаснет, а только разгорится. Ваша любовь становится глубже и настоящей, ведь вы сочетаете страсть с откровенностью.

Кролик

Луна Петуха обычно испытывает вас, но в этот день Металлический Тигр наделяет смелостью. Вы сможете откровенно поговорить, даже если это делает вас уязвимыми. И именно эта искренность откроет дверь к любви, которая будет надежной и спокойной. Начало, приходящее 18 сентября, может стать основой отношений с глубокими корнями.

Свинья

Металлический Тигр формирует мягкий союз с вашим знаком, открывая шанс на новый старт в любви. Удача придет в виде неожиданной встречи, извинения или даже маленького, но важного жеста. Это не повторение старого сценария, а настоящая новая глава. То, что вы начнете сегодня, будет иметь долговременный эффект, ведь вы откроетесь любви с новой силой.

Также вам будет интересно узнать:

Каким знакам Зодиака карты Таро советуют беречь деньги до конца сентября.

Кому из знаков Зодиака ретроградный Сатурн в Рыбах принесет счастье.

Какой знак Зодиака оставит проблемы в прошлом после 21 сентября.

Кто из знаков Зодиака погрузится в любовь в День осеннего равноденствия 22 сентября.

Кому из знаков Зодиака карты Таро предвещают большое счастье до конца сентября.