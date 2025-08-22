Какие знаки Зодиака будут счастливыми в выходные, 23-24 августа 2025 — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: google.com

Приближаются очередные летние выходные. Если для большинства они будут обычными, то четыре знака Зодиака, по предсказанию карт Таро, смогут почувствовать настоящий взрыв счастья. 23 и 24 августа есть чем удивить счастливчиков — кого-то ждет большая удача в любви, других — приятные сюрпризы, исполнение желаний или радостные встречи. Важно лишь довериться знакам и не упустить возможности, которые откроют суббота и воскресенье.

Кого из знаков Зодиака накроет волной счастья на выходные, 23-24 августа 2025 — узнавайте в прогнозе Таро на одну карту.

Реклама

Читайте также:

Четыре знака Зодиака, которых ждет счастье

Лев — карта Таро "Солнце"

Для Львов эти выходные станут настоящим праздником. Карта "Солнце" предвещает радость, легкость и искренние эмоции. Вы получите награду за свои старания — это может быть приятная новость, романтический жест или неожиданный подарок. Совет от карт Таро: не сидите дома, выходите в свет, ведь именно там вас ждет удача.

Знак Зодиака Лев. Коллаж: Новини.LIVE

Весы — карта Таро "Влюбленные"

Для Весов карты Таро обещают везение в сфере любви. Если вы в отношениях — ждите приятных моментов и новой волны страсти. А для одиноких представителей знака эти суббота и воскресенье могут стать началом судьбоносного знакомства. Карта "Влюбленные" подсказывает: слушайте сердце и не бойтесь делать выбор. Именно в этот раз он будет на пользу вашему счастью.

Знак Зодиака Весы. Коллаж: Новини.LIVE

Стрелец — карта Таро "Колесо Фортуны"

Стрельцов ждет настоящий поворот судьбы. "Колесо Фортуны" символизирует счастливый шанс, который нельзя упускать. Это может быть неожиданное предложение, выгодная возможность или встреча с нужным человеком. Ваши выходные пройдут под знаком удачи, поэтому будьте внимательными ко всему, что происходит вокруг. Карты Таро советуют рискнуть — вы получите гораздо больше, чем ожидали.

Знак Зодиака Стрелец. Коллаж: Новини.LIVE

Рыбы — карта Таро "Звезда"

Для Рыб выходные принесут долгожданную гармонию и внутреннее облегчение. Карта "Звезда" символизирует исполнение желаний, вдохновение и новые мечты. Вы почувствуете прилив сил и желание двигаться вперед. Это время, когда Вселенная поддержит вас в самых смелых начинаниях. Главное — довериться себе и не бояться верить в лучшее.

Знак Зодиака Рыбы. Коллаж: Новини.LIVE

Также вам будет интересно: