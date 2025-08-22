Какие знаки Зодиака будут счастливыми в выходные, 23-24 августа 2025 — Таро прогноз

Таро предвещают счастье четырем знакам Зодиака уже на выходные
Приближаются очередные летние выходные. Если для большинства они будут обычными, то четыре знака Зодиака, по предсказанию карт Таро, смогут почувствовать настоящий взрыв счастья. 23 и 24 августа есть чем удивить счастливчиков — кого-то ждет большая удача в любви, других — приятные сюрпризы, исполнение желаний или радостные встречи. Важно лишь довериться знакам и не упустить возможности, которые откроют суббота и воскресенье.
Кого из знаков Зодиака накроет волной счастья на выходные, 23-24 августа 2025 — узнавайте в прогнозе Таро на одну карту.
Четыре знака Зодиака, которых ждет счастье
Лев — карта Таро "Солнце"
Для Львов эти выходные станут настоящим праздником. Карта "Солнце" предвещает радость, легкость и искренние эмоции. Вы получите награду за свои старания — это может быть приятная новость, романтический жест или неожиданный подарок. Совет от карт Таро: не сидите дома, выходите в свет, ведь именно там вас ждет удача.
Весы — карта Таро "Влюбленные"
Для Весов карты Таро обещают везение в сфере любви. Если вы в отношениях — ждите приятных моментов и новой волны страсти. А для одиноких представителей знака эти суббота и воскресенье могут стать началом судьбоносного знакомства. Карта "Влюбленные" подсказывает: слушайте сердце и не бойтесь делать выбор. Именно в этот раз он будет на пользу вашему счастью.
Стрелец — карта Таро "Колесо Фортуны"
Стрельцов ждет настоящий поворот судьбы. "Колесо Фортуны" символизирует счастливый шанс, который нельзя упускать. Это может быть неожиданное предложение, выгодная возможность или встреча с нужным человеком. Ваши выходные пройдут под знаком удачи, поэтому будьте внимательными ко всему, что происходит вокруг. Карты Таро советуют рискнуть — вы получите гораздо больше, чем ожидали.
Рыбы — карта Таро "Звезда"
Для Рыб выходные принесут долгожданную гармонию и внутреннее облегчение. Карта "Звезда" символизирует исполнение желаний, вдохновение и новые мечты. Вы почувствуете прилив сил и желание двигаться вперед. Это время, когда Вселенная поддержит вас в самых смелых начинаниях. Главное — довериться себе и не бояться верить в лучшее.
