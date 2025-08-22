Відео
Таро віщують шалене щастя чотирьом знакам Зодіаку вже на вихідні

Дата публікації: 22 серпня 2025 03:53
Які знаки Зодіаку будуть щасливими у вихідні, 23-24 серпня 2025 — Таро прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: google.com

Наближаються чергові літні вихідні. Якщо для більшості вони будуть звичайними, то чотири знаки Зодіаку, за віщуванням карт Таро, зможуть відчути справжній вибух щастя. 23 та 24 серпня є чим здивувати щасливчиків — на когось чекає велика удача у коханні, на інших — приємні сюрпризи, здійснення мрій або ж радісні зустрічі. Важливо лише довіритися знакам і не проґавити можливості, які відкриють субота та неділя. 

Кого зі знаків Зодіаку накриє хвилею щастя на вихідні, 23-24 серпня 2025 — дізнавайтесь у прогнозі Таро на одну карту.

Чотири знаки Зодіаку, на яких чекає щастя

Лев — карта Таро "Сонце"

Для Левів ці вихідні стануть справжнім святом. Карта "Сонце" віщує радість, легкість та щирі емоції. Ви отримаєте нагороду за свої старання — це може бути приємна новина, романтичний жест чи несподіваний подарунок. Порада від карт Таро: не сидіть вдома, виходьте у світ, адже саме там на вас чекає удача.

 

Які знаки Зодіаку будуть щасливими у вихідні, 23-24 серпня 2025 за Таро — Лев
Знак Зодіаку Лев. Колаж: Новини.LIVE
Терези — карта Таро "Закохані"

Для Терезів карти Таро обіцяють везіння у сфері кохання. Якщо ви у стосунках — чекайте приємних моментів і нової хвилі пристрасті. А для самотніх представників знаку ці субота та неділя можуть стати початком доленосного знайомства. Карта "Закохані" підказує: слухайте серце та не бійтеся робити вибір. Саме цього разу він буде на користь вашому щастю.

 

Які знаки Зодіаку будуть щасливими у вихідні, 23-24 серпня 2025 за Таро — Терези
Знак Зодіаку Терези. Колаж: Новини.LIVE
Стрілець — карта Таро "Колесо Фортуни"

Стрільців чекає справжній поворот долі. "Колесо Фортуни" символізує щасливий шанс, який не можна втрачати. Це може бути несподівана пропозиція, вигідна нагода або зустріч із потрібною людиною. Ваші вихідні пройдуть під знаком удачі, тому будьте уважними до всього, що відбувається навколо. Карти Таро радять ризикнути — ви отримаєте набагато більше, ніж очікували.

 

Які знаки Зодіаку будуть щасливими у вихідні, 23-24 серпня 2025 за Таро — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Колаж: Новини.LIVE
Риби — карта Таро "Зірка"

Для Риб вихідні принесуть довгоочікувану гармонію та внутрішнє полегшення. Карта "Зірка" символізує здійснення бажань, натхнення та нові мрії. Ви відчуєте прилив сил і бажання рухатися вперед. Це час, коли Всесвіт підтримає вас у найсміливіших починаннях. Головне — довіритися собі й не боятися вірити у краще.

 

Які знаки Зодіаку будуть щасливими у вихідні, 23-24 серпня 2025 за Таро — Риби
Знак Зодіаку Риби. Колаж: Новини.LIVE

Тамара Володіна - Редактор
Автор:
Тамара Володіна
