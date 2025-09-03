Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Гороскоп Таро пророчат конец черной полосы пяти знакам Зодиака уже скоро

Таро пророчат конец черной полосы пяти знакам Зодиака уже скоро

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 21:30
Для каких знаков Зодиака уже вот-вот закончится черная полоса — Таро прогноз
Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Некоторые представители зодиакального круга долгое время жили в тени трудностей и испытаний, чувствуя, что темные тучи над ними не рассеиваются. Однако уже совсем скоро ситуация изменится. Карты Таро предвещают, что к концу сентября 2025 года пять знаков Зодиака начнут новый этап жизни, который наконец завершит полосу неудач.

Кто из знаков Зодиака уже совсем скоро почувствует облегчение и новые возможности, узнавайте в точном раскладе магических карт Таро.

Реклама
Читайте также:

Пять знаков Зодиака, для которых черная полоса останется в прошлом

Овен — карта Таро "Туз Кубков"

Эта карта символизирует новые начала и эмоциональное возрождение. Для Овнов черная полоса должна завершиться еще до середины сентября благодаря новым возможностям, которые подкинет судьба. Но важно прислушиваться к внутреннему голосу и ощущениям и не бояться проявлять искренность в отношениях.

 

Для каких знаков Зодиака уже вот-вот закончится черная полоса за Таро — Овен
Знак Зодиака Овен. Коллаж: Новини.LIVE
Рак — карта Таро "Солнце"

Раки могут ожидать ясность и гармонию уже после 21 сентября. "Солнце" обещает завершение всех трудностей и возвращение радости в повседневную жизнь. Стоит больше времени проводить с близкими и уделять внимание здоровью, ведь положительные эмоции помогут укрепить энергетику.

 

Для каких знаков Зодиака уже вот-вот закончится черная полоса за Таро — Рак
Знак Зодиака Рак. Коллаж: Новини.LIVE
Дева — карта Таро "Девятка Пентаклей"

Финансовое и профессиональное восстановление уже на горизонте. Карта "Девятка Пентаклей", которая выпала Девам, говорит об успехе в работе и стабильности, которая придет после испытаний. В течение сентября стоит осторожно планировать расходы и использовать возможности для развития собственных проектов и тогда конец черной полосы не заставит себя ждать.

 

Для каких знаков Зодиака уже вот-вот закончится черная полоса за Таро — Дева
Знак Зодиака Дева Коллаж: Новини.LIVE
Скорпион — карта Таро "Звезда"

Для Скорпионов "Звезда" — знак надежды и обновления. Период испытаний завершится к концу первого месяца осени, и вы получите шанс построить жизнь в соответствии со своими желаниями. Сконцентрируйтесь на духовном росте и реализации давних идей — они принесут желаемый результат.

 

Для каких знаков Зодиака уже вот-вот закончится черная полоса за Таро — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Коллаж: Новини.LIVE
Козерог — карта Таро "Шестерка Кубков"

"Шестерка Кубков" говорит о возвращении радости из прошлого и новых приятных моментах. Козероги почувствуют, что тяжелые периоды остались позади, а жизнь наполнится теплом и приятными встречами. Не бойтесь восстанавливать старые связи, которые приносят счастье.

 

Для каких знаков Зодиака уже вот-вот закончится черная полоса за Таро — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Коллаж: Новини.LIVE

Предлагаем ознакомиться с другими прогнозами карт Таро для знаков Зодиака

Каким знакам Зодиака будет особенно везти в первую неделю сентября 2025.

Кому из знаков Зодиака сентябрь подарит настоящую любовь.

Какие знаки Зодиака в первый месяц осени окажутся перед судьбоносным выбором.

Для каких знаков Зодиака сентябрь станет настоящим подарком судьбы.

Кому придется столкнуться с серьезными вызовами уже в сентябре.

гороскоп прогнозы Астрология знаки Зодиака карты Таро
Тамара Володина - Редактор
Автор:
Тамара Володина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации