Для каких знаков Зодиака уже вот-вот закончится черная полоса — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Некоторые представители зодиакального круга долгое время жили в тени трудностей и испытаний, чувствуя, что темные тучи над ними не рассеиваются. Однако уже совсем скоро ситуация изменится. Карты Таро предвещают, что к концу сентября 2025 года пять знаков Зодиака начнут новый этап жизни, который наконец завершит полосу неудач.

Кто из знаков Зодиака уже совсем скоро почувствует облегчение и новые возможности, узнавайте в точном раскладе магических карт Таро.

Реклама

Читайте также:

Пять знаков Зодиака, для которых черная полоса останется в прошлом

Овен — карта Таро "Туз Кубков"

Эта карта символизирует новые начала и эмоциональное возрождение. Для Овнов черная полоса должна завершиться еще до середины сентября благодаря новым возможностям, которые подкинет судьба. Но важно прислушиваться к внутреннему голосу и ощущениям и не бояться проявлять искренность в отношениях.

Знак Зодиака Овен. Коллаж: Новини.LIVE

Рак — карта Таро "Солнце"

Раки могут ожидать ясность и гармонию уже после 21 сентября. "Солнце" обещает завершение всех трудностей и возвращение радости в повседневную жизнь. Стоит больше времени проводить с близкими и уделять внимание здоровью, ведь положительные эмоции помогут укрепить энергетику.

Знак Зодиака Рак. Коллаж: Новини.LIVE

Дева — карта Таро "Девятка Пентаклей"

Финансовое и профессиональное восстановление уже на горизонте. Карта "Девятка Пентаклей", которая выпала Девам, говорит об успехе в работе и стабильности, которая придет после испытаний. В течение сентября стоит осторожно планировать расходы и использовать возможности для развития собственных проектов и тогда конец черной полосы не заставит себя ждать.

Знак Зодиака Дева Коллаж: Новини.LIVE

Скорпион — карта Таро "Звезда"

Для Скорпионов "Звезда" — знак надежды и обновления. Период испытаний завершится к концу первого месяца осени, и вы получите шанс построить жизнь в соответствии со своими желаниями. Сконцентрируйтесь на духовном росте и реализации давних идей — они принесут желаемый результат.

Знак Зодиака Скорпион. Коллаж: Новини.LIVE

Козерог — карта Таро "Шестерка Кубков"

"Шестерка Кубков" говорит о возвращении радости из прошлого и новых приятных моментах. Козероги почувствуют, что тяжелые периоды остались позади, а жизнь наполнится теплом и приятными встречами. Не бойтесь восстанавливать старые связи, которые приносят счастье.

Знак Зодиака Козерог. Коллаж: Новини.LIVE

Предлагаем ознакомиться с другими прогнозами карт Таро для знаков Зодиака

Каким знакам Зодиака будет особенно везти в первую неделю сентября 2025.

Кому из знаков Зодиака сентябрь подарит настоящую любовь.

Какие знаки Зодиака в первый месяц осени окажутся перед судьбоносным выбором.

Для каких знаков Зодиака сентябрь станет настоящим подарком судьбы.

Кому придется столкнуться с серьезными вызовами уже в сентябре.