Для яких знаків Зодіаку вже ось-ось закінчиться чорна смуга — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Деякі представники зодіакального кола довгий час жили у тіні труднощів і випробувань, відчуваючи, що темні хмари над ними не розсіюються. Проте вже зовсім скоро ситуація зміниться. Карти Таро віщують, що до кінця вересня 2025 року п'ять знаків Зодіаку розпочнуть новий етап життя, який нарешті завершить смугу невдач.

Хто зі знаків Зодіаку вже зовсім скоро відчує полегшення і нові можливості, дізнавайтесь у точному розкладі магічних карт Таро.

Реклама

Читайте також:

П'ять знаків Зодіаку, для яких чорна смуга залишиться у минулому

Овен — карта Таро "Туз Кубків"

Ця карта символізує нові початки і емоційне відродження. Для Овнів чорна смуга має завершитися ще до середини вересня завдяки новим можливостям, які підкине доля. Але важливо прислухатися до внутрішнього голосу та відчуттів і не боятися проявляти щирість у стосунках.

Знак Зодіаку Овен. Колаж: Новини.LIVE

Рак — карта Таро "Сонце"

Раки можуть очікувати ясність і гармонію вже після 21 вересня. "Сонце" обіцяє завершення всіх труднощів і повернення радості у повсякденне життя. Варто більше часу проводити з близькими та приділяти увагу здоров'ю, адже позитивні емоції допоможуть зміцнити енергетику.

Знак Зодіаку Рак. Колаж: Новини.LIVE

Діва — карта Таро "Дев'ятка Пентаклів"

Фінансове і професійне відновлення вже на горизонті. Карта "Дев'ятка Пентаклів", яка випала Дівам, говорить про успіх у роботі та стабільність, яка прийде після випробувань. Впродовж вересня варто обережно планувати витрати і використовувати можливості для розвитку власних проєктів і тоді кінець чорної смуги не забариться.

Знак Зодіаку Діва. Колаж: Новини.LIVE

Скорпіон — карта Таро "Зірка"

Для Скорпіонів "Зірка" — знак надії та оновлення. Період випробувань завершиться до кінця першого місяця осені, й ви отримаєте шанс побудувати життя відповідно до своїх бажань. Сконцентруйтеся на духовному зростанні та реалізації давніх ідей — вони принесуть бажаний результат.

Знак Зодіаку Скорпіон. Колаж: Новини.LIVE

Козеріг — карта Таро "Шістка Кубків"

"Шістка Кубків" говорить про повернення радості з минулого і нові приємні моменти. Козероги відчують, що важкі періоди залишилися позаду, а життя наповниться теплом та приємними зустрічами. Не бійтеся відновлювати старі зв'язки, які приносять щастя.

Знак Зодіаку Козеріг. Колаж: Новини.LIVE

Пропонуємо ознайомитися з іншими прогнозами карт Таро для знаків Зодіаку

Яким знакам Зодіаку особливо щаститиме у перший тиждень вересня 2025.

Кому зі знаків Зодіаку вересень подарує справжнє кохання.

Які знаки Зодіаку у перший місяць осені постануть перед доленосним вибором.

Для яких знаків Зодіаку вересень стане справжнім подарунком долі.

Кому доведеться стикнутися з серйозними викликами вже у вересні.