Головна Гороскоп Таро віщують кінець чорної смуги п'ятьом знакам Зодіаку вже скоро

Таро віщують кінець чорної смуги п'ятьом знакам Зодіаку вже скоро

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 21:30
Для яких знаків Зодіаку вже ось-ось закінчиться чорна смуга — Таро прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Деякі представники зодіакального кола довгий час жили у тіні труднощів і випробувань, відчуваючи, що темні хмари над ними не розсіюються. Проте вже зовсім скоро ситуація зміниться. Карти Таро віщують, що до кінця вересня 2025 року п'ять знаків Зодіаку розпочнуть новий етап життя, який нарешті завершить смугу невдач. 

Хто зі знаків Зодіаку вже зовсім скоро відчує полегшення і нові можливості, дізнавайтесь у точному розкладі магічних карт Таро. 

П'ять знаків Зодіаку, для яких чорна смуга залишиться у минулому

Овен — карта Таро "Туз Кубків"

Ця карта символізує нові початки і емоційне відродження. Для Овнів чорна смуга має завершитися ще до середини вересня завдяки новим можливостям, які підкине доля. Але важливо прислухатися до внутрішнього голосу та відчуттів і не боятися проявляти щирість у стосунках.

 

Для яких знаків Зодіаку вже ось-ось закінчиться чорна смуга за Таро — Овен
Знак Зодіаку Овен. Колаж: Новини.LIVE
Рак — карта Таро "Сонце"

Раки можуть очікувати ясність і гармонію вже після 21 вересня. "Сонце" обіцяє завершення всіх труднощів і повернення радості у повсякденне життя. Варто більше часу проводити з близькими та приділяти увагу здоров'ю, адже позитивні емоції допоможуть зміцнити енергетику.

 

Для яких знаків Зодіаку вже ось-ось закінчиться чорна смуга за Таро — Рак
Знак Зодіаку Рак. Колаж: Новини.LIVE
Діва — карта Таро "Дев'ятка Пентаклів"

Фінансове і професійне відновлення вже на горизонті. Карта "Дев'ятка Пентаклів", яка випала Дівам, говорить про успіх у роботі та стабільність, яка прийде після випробувань. Впродовж вересня варто обережно планувати витрати і використовувати можливості для розвитку власних проєктів і тоді кінець чорної смуги не забариться.

 

Для яких знаків Зодіаку вже ось-ось закінчиться чорна смуга за Таро — Діва
Знак Зодіаку Діва. Колаж: Новини.LIVE
Скорпіон — карта Таро "Зірка"

Для Скорпіонів "Зірка" — знак надії та оновлення. Період випробувань завершиться до кінця першого місяця осені, й ви отримаєте шанс побудувати життя відповідно до своїх бажань. Сконцентруйтеся на духовному зростанні та реалізації давніх ідей — вони принесуть бажаний результат.

 

Для яких знаків Зодіаку вже ось-ось закінчиться чорна смуга за Таро — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Колаж: Новини.LIVE
Козеріг — карта Таро "Шістка Кубків"

"Шістка Кубків" говорить про повернення радості з минулого і нові приємні моменти. Козероги відчують, що важкі періоди залишилися позаду, а життя наповниться теплом та приємними зустрічами. Не бійтеся відновлювати старі зв'язки, які приносять щастя.

 

Для яких знаків Зодіаку вже ось-ось закінчиться чорна смуга за Таро — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Колаж: Новини.LIVE

Тамара Володіна - Редактор
Автор:
Тамара Володіна
