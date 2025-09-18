Рунический гороскоп — какие знаки Зодиака осуществят мечты до конца сентября 2025

Рунический гороскоп для пяти знаков Зодиака. Фото: Pinterest

В сентябре воздух буквально наполнен мощными энергетическими потоками, которые способны стать ключом к успеху. Как предсказывают древние руны, для пяти знаков Зодиака это время, когда можно осуществить самые сокровенные мечты.

Кому конец сентября подарит шанс осуществить желания и как его не упустить, Новини.LIVE делится с вами предсказанием рун.

Реклама

Читайте также:

Знаки Зодиака, которые уже скоро осуществят свои мечты

Телец — руна Феху

Для Тельцов сентябрь станет временем финансового и материального успеха. Феху символизирует богатство и процветание. Вы можете получить повышение, выгодный контракт или неожиданную прибыль. Если долго мечтали о стабильности и уверенности в завтрашнем дне — именно сейчас ваши желания начнут сбываться. Советуем избегать лишних трат и вкладывать средства в дела, которые действительно имеют смысл.

Руна Феху. Фото: shutterstock.com

Рак — руна Гебо

Раков ждет исполнение желаний в сфере отношений и партнерства. Гебо — это дар, союз и гармония. Если вы стремились встретить своего человека или наладить важные отношения, до конца сентября Вселенная поможет вам в этом. Также возможны подарки судьбы в виде поддержки друзей или выгодных договоренностей. Принимайте то, что приходит, и благодарите за это.

Руна Гебо. Фото: shutterstock.com

Лев — руна Соулу

Сентябрь откроет для Львов двери к реализации амбициозных планов. Соулу — это руна солнца, силы и победы. Если вы мечтали о признании, успешном старте или прорыве в карьере, именно сейчас наступит ваш звездный час. Важно действовать смело и не сомневаться в собственных силах. Мечты о славе и лидерстве начнут становиться реальностью.

Руна Соулу. Фото: shutterstock.com

Стрелец — руна Йера

Для Стрельцов этот месяц станет вознаграждением за прошлые усилия. Йера — руна цикла и урожая. Если вы давно работали над важным проектом или вкладывали силы в собственное развитие, сентябрь принесет долгожданный результат. Ваши мечты о стабильности, успехе и развитии осуществятся постепенно, но уверенно. Терпение и вера в собственный путь — ключ к успеху.

Руна Йера. Фото: shutterstock.com

Рыбы — руна Дагаз

Для Рыб наступает настоящий прорыв. Дагаз — это руна нового дня, трансформации и светлых перемен. Если вы долго мечтали о новом этапе в жизни, к концу сентября он начнется. Возможна смена работы, переезд или важное событие, которое откроет перед вами новые горизонты. Это момент, когда даже самые смелые желания могут стать реальностью.

Руна Дагаз. Фото: shutterstock.com

Также предлагаем вам другие не менее интересные астрологические прогнозы и пророчества карт Таро

Что сулит октябрь одиноким знакам Зодиака в сфере любви.

Кому из знаков Зодиака карты Таро предвещают большое счастье до конца сентября.

Каким знакам Зодиака осеннее равноденствие открывает портал масштабных перемен.

Каким знакам Зодиака нужно в сентябре позаботиться о здоровье.

Какие знаки Зодиака переживут болезненное расставание в сентябре по предсказанию Таро.