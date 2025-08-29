Видео
Главная Гороскоп Последние выходные августа удивят эти пять знаков Зодиака по Таро

Последние выходные августа удивят эти пять знаков Зодиака по Таро

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 03:55
Каким знакам Зодиака последние выходные августа несут сюрприз — Таро прогноз
Гадание на картах Таро. Фото: google.com

Август подходит к концу и мы встречаем последние выходные лета 2025. Для кого-то это повод для грусти, однако пяти избранным знакам Зодиака точно не придется грустить — карты Таро предвещают для счастливчиков невероятные сюрпризы, которые могут изменить не только их настроение, но и планы и даже судьбу.

Каких знаков Зодиака последние августовские выходные приятно удивят — узнаем в точном раскладе Таро на одну карту.

Читайте также:

Таро прогноз на выходные для пяти знаков Зодиака — кого ждет сюрприз

Овен — карта Таро "Колесо Фортуны"

Последние выходные августа принесут вам настоящий вихрь различных событий. "Колесо Фортуны" напоминает: не все в ваших руках, иногда именно непредсказуемые изменения становятся ключом к успеху. Вас ждет внезапный шанс, связанный с финансами или новым знакомством.

 

Каким знакам Зодиака последние выходные августа несут сюрприз за Таро — Овен
Знак Зодиака Овен. Коллаж: Новини.LIVE
Близнецы — карта Таро "Маг"

Карты Таро указывают, что вы сможете проявить свои таланты и поразить окружающих. "Маг" обещает неожиданную возможность реализовать идею, которая долго вызревала в вашей голове. Выходные станут моментом, когда слово и действие будут иметь особую силу. Используйте свой интеллект и харизму.

 

Каким знакам Зодиака последние выходные августа несут сюрприз за Таро — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Коллаж: Новини.LIVE
Лев — карта Таро "Влюбленные"

Эти летние выходные обещают невероятный поворот в сфере отношений. Карта "Влюбленные" подсказывает, что вам придется сделать важный выбор: либо открыться новым чувствам, либо укрепить уже имеющиеся связи. Для одиноких Львов есть большой шанс встретить человека, который зажжет сердце. Для тех, кто в паре, это время откровенных разговоров и решений.

 

Каким знакам Зодиака последние выходные августа несут сюрприз за Таро — Лев
Знак Зодиака Лев. Коллаж: Новини.LIVE
Весы — карта Таро "Звезда"

Для вас выходные станут моментом вдохновения и восстановления веры в собственные силы. Карта "Звезда" указывает на чудо, которое придет тогда, когда вы уже не ждали. Это может быть хорошая новость, поддержка от близких или даже неожиданный подарок.

 

Каким знакам Зодиака последние выходные августа несут сюрприз за Таро — Весы
Знак Зодиака Весы. Коллаж: Новини.LIVE
Рыбы — карта Таро "Солнце"

Последние летние выходные подарят вам свет, радость и положительные эмоции. Карта "Солнце" — это символ счастья, тепла и искренних чувств. Вы получите неожиданную награду за свои усилия, а также встретите людей, которые наполнят сердце радостью. Для вас эти суббота и воскресенье станут напоминанием: настоящее счастье приходит тогда, когда вы готовы его принять.

 

Каким знакам Зодиака последние выходные августа несут сюрприз за Таро — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Коллаж: Новини.LIVE
Тамара Володина - Редактор
Автор:
Тамара Володина
