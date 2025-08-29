Яким знакам Зодіаку останні вихідні серпня несуть неймовірний сюрприз — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: google.com

Серпень добігає кінця й ми зустрічаємо останні вихідні літа 2025. Для когось це привід для смутку, проте п'ятьом обраним знакам Зодіаку точно не доведеться сумувати — карти Таро віщують для щасливчиків неймовірні сюрпризи, які можуть змінити не тільки їхній настрій, а й плани та навіть долю.

Яких знаків Зодіаку останні серпневі вихідні приємно здивують — дізнаємось у точному розкладі Таро на одну карту.

Таро прогноз на вихідні для п'яти знаків Зодіаку — на кого чекає сюрприз

Овен — карта Таро "Колесо Фортуни"

Останні вихідні серпня принесуть вам справжній вихор різноманітних подій. "Колесо Фортуни" нагадує: не все у ваших руках, інколи саме непередбачувані зміни стають ключем до успіху. Вас чекає раптовий шанс, пов'язаний із фінансами чи новим знайомством.

Знак Зодіаку Овен. Колаж: Новини.LIVE

Близнюки — карта Таро "Маг"

Карти Таро вказують, що ви зможете проявити свої таланти і вразити оточення. "Маг" обіцяє несподівану можливість реалізувати ідею, яка довго визрівала у вашій голові. Вихідні стануть моментом, коли слово і дія матимуть особливу силу. Використовуйте свій інтелект і харизму.

Знак Зодіаку Близнюки. Колаж: Новини.LIVE

Лев — карта Таро "Закохані"

Ці літні вихідні обіцяють неймовірний поворот у сфері стосунків. Карта "Закохані" підказує, що вам доведеться зробити важливий вибір: або відкритися новим почуттям, або зміцнити вже наявні зв'язки. Для самотніх Левів є великий шанс зустріти людину, яка запалить серце. Для тих, хто у парі, це час відвертих розмов і рішень.

Знак Зодіаку Лев. Колаж: Новини.LIVE

Терези — карта Таро "Зірка"

Для вас вихідні стануть моментом натхнення та відновлення віри у власні сили. Карта "Зірка" вказує на диво, яке прийде тоді, коли ви вже не чекали. Це може бути гарна новина, підтримка від близьких чи навіть несподіваний подарунок.

Знак Зодіаку Терези. Колаж: Новини.LIVE

Риби — карта Таро "Сонце"

Останні літні вихідні подарують вам світло, радість та позитивні емоції. Карта "Сонце" — це символ щастя, тепла і щирих почуттів. Ви отримаєте несподівану нагороду за свої зусилля, а також зустрінете людей, які наповнять серце радістю. Для вас ці субота та неділя стануть нагадуванням: справжнє щастя приходить тоді, коли ви готові його прийняти.

Знак Зодіаку Риби. Колаж: Новини.LIVE

