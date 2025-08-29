Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Гороскоп Останні вихідні серпня здивують ці п'ять знаків Зодіаку за Таро

Останні вихідні серпня здивують ці п'ять знаків Зодіаку за Таро

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 03:55
Яким знакам Зодіаку останні вихідні серпня несуть неймовірний сюрприз — Таро прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: google.com

Серпень добігає кінця й ми зустрічаємо останні вихідні літа 2025. Для когось це привід для смутку, проте п'ятьом обраним знакам Зодіаку точно не доведеться сумувати — карти Таро віщують для щасливчиків неймовірні сюрпризи, які можуть змінити не тільки їхній настрій, а й плани та навіть долю. 

Яких знаків Зодіаку останні серпневі вихідні приємно здивують — дізнаємось у точному розкладі Таро на одну карту.

Реклама
Читайте також:

Таро прогноз на вихідні для п'яти знаків Зодіаку — на кого чекає сюрприз

Овен — карта Таро "Колесо Фортуни"

Останні вихідні серпня принесуть вам справжній вихор різноманітних подій. "Колесо Фортуни" нагадує: не все у ваших руках, інколи саме непередбачувані зміни стають ключем до успіху. Вас чекає раптовий шанс, пов'язаний із фінансами чи новим знайомством.

 

Яким знакам Зодіаку останні вихідні серпня несуть неймовірний сюрприз за Таро — Овен
Знак Зодіаку Овен. Колаж: Новини.LIVE
Близнюки — карта Таро "Маг"

Карти Таро вказують, що ви зможете проявити свої таланти і вразити оточення. "Маг" обіцяє несподівану можливість реалізувати ідею, яка довго визрівала у вашій голові. Вихідні стануть моментом, коли слово і дія матимуть особливу силу. Використовуйте свій інтелект і харизму.

 

Яким знакам Зодіаку останні вихідні серпня несуть неймовірний сюрприз за Таро — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Колаж: Новини.LIVE
Лев — карта Таро "Закохані"

Ці літні вихідні обіцяють неймовірний поворот у сфері стосунків. Карта "Закохані" підказує, що вам доведеться зробити важливий вибір: або відкритися новим почуттям, або зміцнити вже наявні зв'язки. Для самотніх Левів є великий шанс зустріти людину, яка запалить серце. Для тих, хто у парі, це час відвертих розмов і рішень.

 

Яким знакам Зодіаку останні вихідні серпня несуть неймовірний сюрприз за Таро — Лев
Знак Зодіаку Лев. Колаж: Новини.LIVE
Терези — карта Таро "Зірка"

Для вас вихідні стануть моментом натхнення та відновлення віри у власні сили. Карта "Зірка" вказує на диво, яке прийде тоді, коли ви вже не чекали. Це може бути гарна новина, підтримка від близьких чи навіть несподіваний подарунок.

 

Яким знакам Зодіаку останні вихідні серпня несуть неймовірний сюрприз за Таро — Терези
Знак Зодіаку Терези. Колаж: Новини.LIVE
Риби — карта Таро "Сонце"

Останні літні вихідні подарують вам світло, радість та позитивні емоції. Карта "Сонце" — це символ щастя, тепла і щирих почуттів. Ви отримаєте несподівану нагороду за свої зусилля, а також зустрінете людей, які наповнять серце радістю. Для вас ці субота та неділя стануть нагадуванням: справжнє щастя приходить тоді, коли ви готові його прийняти.

 

Яким знакам Зодіаку останні вихідні серпня несуть неймовірний сюрприз за Таро — Риби
Знак Зодіаку Риби. Колаж: Новини.LIVE
Пропонуємо ознайомитися з іншими Таро прогнозами, які привідкриють двері у майбутнє

Знаки Зодіаку, яким останній тиждень серпня 2025 принесе кардинальні зміни.

Вересень 2025 подарує подарує справжнє кохання тільки цим знакам Зодіаку.

Знаки Зодіаку, які постануть перед доленосним вибором у вересні. 

Знаки Зодіаку, яким перший місяць осені обіцяє серйозні виклики.

Знаки Зодіаку, для яких вересень стане справжнім подарунком долі.

гороскоп вихідні Астрологія знаки Зодіаку карти Таро
Тамара Володіна - Редактор
Автор:
Тамара Володіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації