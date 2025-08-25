Яким знакам Зодіаку останній тиждень серпня 2025 року принесе зміни — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: google.com

Карти Таро вже відкрили завісу майбутнього й дозволили зазирнути, що чекає деякі знаки Зодіаку в останній тиждень серпня 2025 року. Період з 25 по 31 серпня обіцяє стати переломним для чотирьох обраних. Одним він принесе кардинальні зміни у стосунках, іншим — у фінансах чи кар'єрі. Це час, коли доля випробує на міцність та сміливість, ставлячи головне питання — чи готові ви зробити крок назустріч новим можливостям?

Новини.LIVE ділиться з Вами, яким знакам Зодіаку, за розкладом карт Таро, цей тиждень, 25-31 серпня, обіцяє серйозні зміни у житті.

Овен — карта Таро "Вежа"

Період з 25 по 31 серпня може принести вам кардинальні зміни. Вони увірвуться у життя неочікувано. Карта "Вежа" у Таро завжди говорить про руйнування старого, щоб на його місці з'явилося щось нове. Можливо, вам доведеться розлучитися з ілюзіями або людьми, які давно гальмують ваш розвиток. Не бійтеся цих змін — саме вони приведуть до очищення і звільнення.

Знак Зодіаку Овен. Колаж: Новини.LIVE

Близнюки — карта Таро "Закохані"

У вас відкривається шанс зробити важливий вибір у стосунках чи партнерстві. Карта "Закохані" символізує не лише романтику, а й доленосні рішення. Ви можете зустріти людину, яка змінить ваше життя, або зрозуміти, з ким вам справді по дорозі. Водночас карти Таро застерігають: не ухвалюйте рішень поспіхом, слухайте і серце, і розум. У кінці тижня ви відчуєте, що рухаєтеся у правильному напрямку.

Знак Зодіаку Близнюки. Колаж: Новини.LIVE

Діва — карта Таро "Колесо Фортуни"

Карта "Колесо Фортуни" у Таро символізує шанс, який потрібно схопити вчасно. Тож, у цей серпневий тиждень вам можуть відкритися нові перспективи в роботі. Не виключені також особливі сюрпризи, які змінять ваші плани. Головне — не опиратися новим можливостям. Довіртеся потоку життя, адже саме зараз доля ставить вас на вірний шлях.

Знак Зодіаку Діва. Колаж: Новини.LIVE

Стрілець — карта Таро "Сонце"

Для вас останній тиждень серпня стане справжнім проривом. Карта "Сонце" — одна з найщасливіших у колоді Таро. Вона обіцяє вам удачу, натхнення та перемогу. Якщо ви мріяли про новий проєкт, подорож чи романтичний початок — час діяти саме зараз. Карти Таро говорять, що ваші зусилля принесуть успіх, а енергія привабить потрібних людей. Це час радості, внутрішньої гармонії та впевненості у власних силах.

Знак Зодіаку Стрілець. Колаж: Новини.LIVE

