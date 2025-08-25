Видео
Дата публикации 25 августа 2025 15:41
Каким знакам Зодиака последняя неделя августа 2025 года принесет перемены — Таро прогноз
Гадание на картах Таро. Фото: google.com

Карты Таро уже приоткрыли завесу будущего и позволили заглянуть, что ждет некоторые знаки Зодиака в последнюю неделю августа 2025 года. Период с 25 по 31 августа обещает стать переломным для четырех избранных. Одним он принесет кардинальные изменения в отношениях, другим — в финансах или карьере. Это время, когда судьба испытает на прочность и смелость, задавая главный вопрос — готовы ли вы сделать шаг навстречу новым возможностям?

Новини.LIVE делится с Вами, каким знакам Зодиака, по раскладу карт Таро, эта неделя, 25-31 августа, обещает серьезные изменения в жизни.

Овен — карта Таро "Башня"

Период с 25 по 31 августа может принести вам кардинальные изменения. Они ворвутся в жизнь неожиданно. Карта "Башня" в Таро всегда говорит о разрушении старого, чтобы на его месте появилось что-то новое. Возможно, вам придется расстаться с иллюзиями или людьми, которые давно тормозят ваше развитие. Не бойтесь этих перемен — именно они приведут к очищению и освобождению.

 

Каким знакам Зодиака последняя неделя августа 2025 принесет перемены за Таро — Овен
Знак Зодиака Овен. Коллаж: Новини.LIVE
Близнецы — карта Таро "Влюбленные"

У вас открывается шанс сделать важный выбор в отношениях или партнерстве. Карта "Влюбленные" символизирует не только романтику, но и судьбоносные решения. Вы можете встретить человека, который изменит вашу жизнь, или понять, с кем вам действительно по пути. В то же время карты Таро предостерегают: не принимайте решений в спешке, слушайте и сердце, и разум. В конце недели вы почувствуете, что движетесь в правильном направлении.

 

Каким знакам Зодиака последняя неделя августа 2025 принесет перемены за Таро — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Коллаж: Новини.LIVE
Дева — карта Таро "Колесо Фортуны"

Карта "Колесо Фортуны" в Таро символизирует шанс, который нужно схватить вовремя. Поэтому, в эту августовскую неделю вам могут открыться новые перспективы в работе. Не исключены также особые сюрпризы, которые изменят ваши планы. Главное — не сопротивляться новым возможностям. Доверьтесь потоку жизни, ведь именно сейчас судьба ставит вас на верный путь.

 

Каким знакам Зодиака последняя неделя августа 2025 принесет перемены за Таро — Дева
Знак Зодиака Дева. Коллаж: Новини.LIVE
Стрелец — карта Таро "Солнце"

Для вас последняя неделя августа станет настоящим прорывом. Карта "Солнце" — одна из самых счастливых в колоде Таро. Она обещает вам удачу, вдохновение и победу. Если вы мечтали о новом проекте, путешествии или романтическом начале — время действовать именно сейчас. Карты Таро говорят, что ваши усилия принесут успех, а энергия привлечет нужных людей. Это время радости, внутренней гармонии и уверенности в собственных силах.

 

Каким знакам Зодиака последняя неделя августа 2025 принесет перемены за Таро — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Коллаж: Новини.LIVE

Также мы рассказывали, для каких знаков Зодиака сентябрь 2025 года станет судьбоносным по предсказаниям карт Таро.

гороскоп прогнозы Астрология знаки Зодиака карты Таро
Тамара Володина - Редактор
Автор:
Тамара Володина
