Новолуние 21 сентября 2025 — один знак Зодиака почувствует себя на вершине мира

Уже 21 сентября состоится мощное астрологическое событие — новолуние в знаке Девы, совпадающее с частичным солнечным затмением. Астрологи называют этот день одним из самых сильных моментов осени, когда выпадает шанс перезагрузить жизнь и смело шагать вперед. Особенно сильно эту энергию почувствует один знак Зодиака.

Кому из представителей зодиакального круга готовиться к ярким изменениям и новым возможностям в новолуние 21 сентября — читайте в астрологическом прогнозе на Новини.LIVE.

Знак Зодиака, который уже вот-вот почувствует себя на вершине мира

Новолуние станет настоящим моментом истины для Дев. Вселенная буквально освещает путь и дарит шанс заявить о себе громко и уверенно. Вы можете почувствовать, что давно накапливаемые идеи наконец созрели, и пришло время действовать.

Это отличный период для нового старта: поиска работы, запуска собственного проекта, важных знакомств или даже изменений в стиле жизни. В то же время солнечное затмение придаст вам силы и уверенности, поможет избавиться от сомнений и страхов.

21 сентября — ваш шанс стать на шаг ближе к вершинам, о которых вы мечтали. Астрологи советуют не бояться рисковать. Ваша практичность и способность видеть детали помогут избежать ошибок и направить энергию в правильное русло. Используйте это время для формирования долгосрочных планов, ведь решения, принятые в период новолуния, будут иметь большое влияние на будущее.

