Главная Гороскоп Один знак Зодиака уже вот-вот почувствует себя на вершине мира

Один знак Зодиака уже вот-вот почувствует себя на вершине мира

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 01:43
Новолуние 21 сентября 2025 — один знак Зодиака почувствует себя на вершине мира
Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Уже 21 сентября состоится мощное астрологическое событие — новолуние в знаке Девы, совпадающее с частичным солнечным затмением. Астрологи называют этот день одним из самых сильных моментов осени, когда выпадает шанс перезагрузить жизнь и смело шагать вперед. Особенно сильно эту энергию почувствует один знак Зодиака.

Кому из представителей зодиакального круга готовиться к ярким изменениям и новым возможностям в новолуние 21 сентября — читайте в астрологическом прогнозе на Новини.LIVE.

Читайте также:

Знак Зодиака, который уже вот-вот почувствует себя на вершине мира

Новолуние станет настоящим моментом истины для Дев. Вселенная буквально освещает путь и дарит шанс заявить о себе громко и уверенно. Вы можете почувствовать, что давно накапливаемые идеи наконец созрели, и пришло время действовать.

Это отличный период для нового старта: поиска работы, запуска собственного проекта, важных знакомств или даже изменений в стиле жизни. В то же время солнечное затмение придаст вам силы и уверенности, поможет избавиться от сомнений и страхов.

 

Какому знаку Зодиака молодая Луна 21 сентября 2025 года сулит яркие перемены и новые возможности — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

21 сентября — ваш шанс стать на шаг ближе к вершинам, о которых вы мечтали. Астрологи советуют не бояться рисковать. Ваша практичность и способность видеть детали помогут избежать ошибок и направить энергию в правильное русло. Используйте это время для формирования долгосрочных планов, ведь решения, принятые в период новолуния, будут иметь большое влияние на будущее.

Также предлагаем вам другие прогнозы астрологов

Кому период с 15 по 21 сентября принесет денежный успех.

Какой знак Зодиака оставит проблемы в прошлом после 21 сентября.

Кому из знаков Зодиака солнечное затмение сулит испытания.

Каким знакам Зодиака осеннее равноденствие принесет кардинальные изменения.

Кто из знаков Зодиака погрузится в любовь в День осеннего равноденствия 22 сентября.

гороскоп прогнозы Астрология знаки Зодиака 21 сентября Молодая Луна
Тамара Володина - Редактор
Автор:
Тамара Володина
