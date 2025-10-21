Видео
Главная Гороскоп Гороскоп на новолуние 21 октября — что ждет каждый знак Зодиака

Гороскоп на новолуние 21 октября — что ждет каждый знак Зодиака

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 07:02
обновлено: 06:10
Гороскоп на новолуние 21 октября 2025 — что советуют астрологи каждому знаку Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Во вторник, 21 октября, встречаем молодую Луну в знаке Весы, которая принесет каждому знаку Зодиака внутреннее обновление. Этот день откроет двери к гармонии, но только если вы готовы честно взглянуть на свои связи, эмоции и приоритеты. Прислушайтесь к внутреннему голосу — сегодня есть шанс изменить будущее к лучшему.

Новини.LIVE рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в этот вторник, 21 октября.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вы можете почувствовать напряжение в отношениях, если они требуют честности. Новолуние подскажет, что пора говорить открыто и искать баланс в общении.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Этот вторник идеален для восстановления внутреннего ритма. Сосредоточьтесь на заботе о себе — даже мелкие ритуалы принесут ощущение стабильности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Новолуние активизирует ваш ум — идей будет море, но не все достойны внимания. Остановитесь, чтобы выбрать главное и не распылиться.

Рак (22 июня — 22 июля)

Эмоции сегодня особенно глубоки. Позвольте себе прочувствовать их полностью — это откроет путь к внутреннему исцелению.

Лев (23 июля — 21 августа)

На новолуние не спешите — ваша сила в спокойствии. Покажите себя искренне, без игры, и получите настоящее признание.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Этот день поможет увидеть пользу в мелочах. То, что казалось неважным, может стать ключом к профессиональному росту.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Новолуние в вашем знаке — шанс восстановить равновесие. Обратите внимание, где вы отдаете слишком много, и научитесь ставить границы.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы почувствуете, что настал момент отпустить прошлое. Освобождение от старых связей откроет путь к более глубокой силе и спокойствию.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Новолуние подскажет, что развитие скрыто в обычных вещах. Новые знания или встречи в этот день могут неожиданно изменить ваше видение мира.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваш авторитет сегодня проявляется в спокойствии и уверенности. Даже небольшие решения, принятые сейчас, принесут долговременные результаты.

Водолей (20 января — 18 февраля)

День дарит инсайты — идеи вспыхивают, как молнии. Не бойтесь экспериментировать, новый подход откроет вам путь к настоящему прорыву.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Новолуние усиливает интуицию и вдохновение. Прислушайтесь к своим ощущениям — они приведут к правильным людям и возможностям.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
