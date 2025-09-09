Видео
Главная Гороскоп Гороскоп на 9 сентября: Тельцам — усталость, Девам — сомнения

Гороскоп на 9 сентября: Тельцам — усталость, Девам — сомнения

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 07:06
Гороскоп на 9 сентября 2025 — что советуют астрологи каждому знаку Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Ключевые моменты Лев(23 июля — 21 августа) Дева(22 августа — 23 сентября) Весы(23 сентября — 22 октября) Скорпион (23 октября — 21 ноября) Стрелец(22 ноября — 21 декабря) Козерог(22 декабря — 19 января) Водолей(20 января — 18 февраля) Телец (21 апреля — 21 мая) Близнецы (22 мая — 21 июня) Овен (21 марта — 20 апреля) Рак(22 июня — 22 июля) Рыбы(19 февраля — 20 марта)

Вторник, 9 сентября, обещает быть непростым, но в то же время поучительным днем. Луна в знаке Овна усиливает эмоциональное напряжение и добавляет импульсивности. К тому же 18-е лунные сутки — время, когда события показывают ваше истинное отношение к миру. Астрологи советуют знакам Зодиака избегать серьезных решений, ведь результат может разочаровать.

Новини.LIVE рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в этот вторник, 9 сентября.

Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Вы можете быть слишком резкими в словах и действиях. Стоит избегать конфликтов, особенно на работе. Прислушайтесь к сигналам тела и найдите способ выплеснуть энергию — подойдут легкие упражнения или прогулка.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вы можете почувствовать усталость от рутины и желание ничего не делать. Астрологи советуют не заставлять себя к большим свершениям, а больше внимания уделить близким. Спокойный вечер в кругу самых дорогих станет лучшим выбором.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День может принести противоречивые новости или разговоры. Стоит меньше доверять слухам и больше полагаться на факты. Избегайте лишней суеты и не берите на себя чужие дела.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вам важно сохранять равновесие. Есть риск поддаться чужому влиянию или сделать то, о чем потом пожалеете. Проведите этот вторник спокойно, ограничьте круг общения и берегите внутренний комфорт.

Лев (23 июля — 21 августа)

Астрологи советуют Львам не начинать ничего нового. Ваша решительность может натолкнуться на сопротивление со стороны других. Вечер посвятите отдыху — это поможет восстановить внутренний баланс.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Сомнения могут преследовать вас, особенно в вопросах работы и отношений. Это естественно, ведь 18-е лунные сутки отражают ваши внутренние переживания. Старайтесь не принимать серьезных решений.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Для вас этот день станет проверкой на терпение. Конфликты могут возникать на ровном месте, но главное — не реагировать слишком эмоционально. Вместо споров выберите спокойствие и нейтралитет, и вы сохраните силы.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы можете почувствовать сильное желание решить давнюю проблему, но не стоит действовать резко. Импульсивность в этот день может только навредить. Лучше обдумайте ситуацию и перенесите важные решения на другое время.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

У вас может появиться неожиданное стремление к приключениям или изменениям. Однако вторник не будет способствовать большим шагам. Астрологи советуют направить энергию в творчество, спорт или небольшие путешествия, чтобы снять напряжение.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День может оказаться непростым в отношениях с коллегами или семьей. Вы будете чувствовать давление, но главное — не поддаваться провокациям. Спокойствие и выдержка помогут вам избежать лишних проблем.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваши идеи могут вызвать неоднозначную реакцию у окружающих. Сегодня важно не ждать мгновенного одобрения. Используйте этот день для анализа, планирования и внутренней работы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Этот день откроет перед вами зеркало вашего отношения к миру. Если вы будете доброжелательными и спокойными, то получите положительную отдачу. Избегайте пассивности, займитесь чем-то легким и приятным, чтобы поддержать гармонию.

Также вам может быть интересно узнать другие астрологические прогнозы на осень 2025

Кому из знаков Зодиака больше всего повезет в лунное затмение 7 сентября.

Каким знакам Зодиака коридор затмений с 7 по 21 сентября подарит денежный успех.

Какие знаки Зодиака достигнут карьерных вершин в сентябре 2025.

Какой знак Зодиака получит ценный жизненный урок в начале осени.

Кто из знаков Зодиака столкнется с серьезными вызовами в сентябре.

