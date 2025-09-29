Гороскоп на 29 сентября 2025 — что советуют астрологи каждому знаку Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Понедельник, 29 сентября, обещает быть непростым днем, ведь он приходится на девятые лунные сутки, которые астрологи называют дьявольскими. Это время, когда легко попасть под влияние негатива, поэтому знакам Зодиака нужно гнать от себя плохие мысли, держать под контролем эмоции, избегать конфликтов и не поддаваться иллюзиям или ложным обещаниям. Луна растет в знаке Козерога, что придает нам больше дисциплины и логики, но при этом может снижать чувствительность и сопереживание.

Новини.LIVE рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в этот понедельник, 29 сентября.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вы можете почувствовать беспокойство и излишнюю тревожность, но важно не реагировать импульсивно. Посвятите время рутине или завершению дел, которые давно откладывали.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Понедельник может принести вам испытания в общении — остерегайтесь чужих манипуляций. Астрологи советуют быть спокойными и принимать решения только на холодную голову.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

29 сентября будет способствовать самоконтролю и наведению порядка в делах. Избегайте конфликтов и пустых споров, потому что они могут затянуть вас в ненужные эмоции.

Рак (22 июня — 22 июля)

День может показаться тяжелым, но он поможет вам отпустить лишнее и обрести внутреннее равновесие. Лучше избегать крупных покупок или финансовых рисков.

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня вам стоит меньше демонстрировать эмоций и больше сосредоточиться на работе. Даже маленький порядок в делах поможет почувствовать контроль и спокойствие.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Астрологи советуют не гнаться за иллюзиями и проверять любую информацию дважды. Понедельник подходит для ответственных дел, но не для рискованных решений.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Этот день может вызвать у вас ощущение одиночества или отстраненности. Используйте его для восстановления сил и переосмысления собственных приоритетов.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

29 сентября обострит вашу интуицию, но есть риск попасть в плен подозрений или иллюзий. Попробуйте сосредоточиться на практических задачах и не позволяйте эмоциям управлять вами.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Понедельник может проверить вашу устойчивость в работе или отношениях. Стоит быть максимально честными с собой и избегать громких заявлений или обещаний.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Луна в вашем знаке делает вас более собранными и ответственными. Но остерегайтесь жесткости — чрезмерный холод может испортить отношения с близкими.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Этот день принесет вам потребность в ясности, но не все будет очевидным сразу. Избегайте поспешных решений и дайте себе время все обдумать.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

29 сентября может принести ощущение усталости или эмоциональной растерянности. Лучше всего провести день в покое, уделяя внимание здоровью и внутреннему состоянию.

