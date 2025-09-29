Гороскоп на 29 вересня 2025 — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Понеділок, 29 вересня, обіцяє бути непростим днем, адже він припадає на дев'яту місячну добу, яку астрологи називають диявольською. Це час, коли легко потрапити під вплив негативу, тому знакам Зодіаку потрібно гнати від себе погані думки, тримати під контролем емоції, уникати конфліктів і не піддаватися ілюзіям чи хибним обіцянкам. Місяць росте у знаку Козерога, що надає нам більше дисципліни й логіки, але водночас може знижувати чутливість і співпереживання.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цей понеділок, 29 вересня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні ви можете відчути неспокій і зайву тривожність, але важливо не реагувати імпульсивно. Присвятіть час рутині чи завершенню справ, які давно відкладали.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Понеділок може принести вам випробування у спілкуванні — остерігайтеся чужих маніпуляцій. Астрологи радять бути спокійними та приймати рішення тільки на холодну голову.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

29 вересня сприятиме самоконтролю та наведення порядку у справах. Уникайте конфліктів і порожніх суперечок, бо вони можуть затягнути вас у непотрібні емоції.

Рак (22 червня — 22 липня)

День може здатися важким, але він допоможе вам відпустити зайве й знайти внутрішню рівновагу. Краще уникати великих покупок чи фінансових ризиків.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні вам варто менше демонструвати емоцій і більше зосередитися на роботі. Навіть маленький порядок у справах допоможе відчути контроль і спокій.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Астрологи радять не гнатися за ілюзіями та перевіряти будь-яку інформацію двічі. Понеділок підходить для відповідальних справ, але не для ризикованих рішень.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Цей день може викликати у вас відчуття самотності чи відстороненості. Використайте його для відновлення сил і переосмислення власних пріоритетів.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

29 вересня загострить вашу інтуїцію, але є ризик потрапити у полон підозр чи ілюзій. Спробуйте зосередитися на практичних завданнях і не дозволяйте емоціям керувати вами.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Понеділок може перевірити вашу стійкість у роботі чи стосунках. Варто бути максимально чесними з собою й уникати гучних заяв чи обіцянок.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Місяць у вашому знаку робить вас більш зібраними та відповідальними. Але остерігайтеся жорсткості — надмірний холод може зіпсувати стосунки з близькими.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Цей день принесе вам потребу в ясності, але не все буде очевидним одразу. Уникайте поспішних рішень і дайте собі час усе обдумати.

Риби (19 лютого — 20 березня)

29 вересня може принести відчуття втоми чи емоційної розгубленості. Найкраще провести день у спокої, приділяючи увагу здоров'ю та внутрішньому стану.

