Главная Гороскоп Гороскоп на 28 августа: Близнецам — сюрприз, Деве — путь к новому

Гороскоп на 28 августа: Близнецам — сюрприз, Деве — путь к новому

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 01:43
Гороскоп на 28 августа 2025 — что советуют астрологи каждому знаку Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Ключевые моменты Рак(22 июня — 22 июля) Овен (21 марта — 20 апреля) Телец (21 апреля — 21 мая) Близнецы (22 мая — 21 июня) Лев(23 июля — 21 августа) Дева(22 августа — 23 сентября) Весы(23 сентября — 22 октября) Скорпион (23 октября — 21 ноября) Стрелец(22 ноября — 21 декабря) Козерог(22 декабря — 19 января) Водолей(20 января — 18 февраля) Рыбы(19 февраля — 20 марта)

Четверг, 28 августа, обещает быть ярким и насыщенным. Луна находится в знаке Скорпиона, а это добавляет эмоциональности, страсти и одновременно определенной глубины во все дела. День благоприятен для принятия важных решений, финансовых вопросов и романтических приключений. Некоторые знаки Зодиака получат неожиданные предложения или откроют для себя новые возможности. А еще это идеальное время для приятных встреч, душевных разговоров и ярких впечатлений.

Новини.LIVE со ссылкой на канадского астролога Джорджию Николс рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в этот четверг, 28 августа.

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на 28 августа:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Это день, когда стоит отложить рутину и больше общаться с людьми, ведь случайный разговор может вдохновить. Звезды предвещают позитивный настрой в коллективе и приятные новости, связанные с работой или здоровьем. Возможны приятные неожиданности.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам сегодня стоит идти на определенные компромиссы и уступки, поскольку Луна находится в оппозиции к вашему знаку. В то же время это отличное время для общения, романтики и дружеских встреч. Домашние вечера обещают быть теплыми и наполненными гармонией.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В этот день легко находить общий язык с близкими, особенно с родителями и родственниками. Даже соседи или коллеги будут настроены дружелюбно. Есть вероятность интересного романтического события. Возможны сюрпризы дома, которые приятно развеют обыденность.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня вы способны очаровать своими коммуникативными навыками любого собеседника. Это отличный день для коротких поездок, новых знакомств и интересных встреч. Есть шанс получить признание или неожиданное уважение от окружающих. Используйте это время, чтобы показать свои сильные стороны.

Лев (23 июля — 21 августа)

28 августа обещает настоящий всплеск энергии и приятных событий. В центре внимания — любовь, романтика и социальная жизнь. Звезды советуют не отказываться от приглашений, ведь там вас ждут приятные открытия. В финансовых вопросах также возможны успехи, а покупки будут удачными.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Солнце в вашем знаке делает этот день особенно благоприятным. Легко заводить новые знакомства и получать интересные предложения от руководства или старших коллег. Не отбрасывайте неожиданных шансов — они могут открыть путь к важным изменениям. Это хорошее время для самореализации.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы чувствуете внутреннее тепло и готовы делиться им с другими. Возможна ситуация, когда кому-то нужна ваша помощь и вы откликнетесь. Это добавит гармонии в ваши отношения. Четверг благоприятен для искренних разговоров и проявления великодушия.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваши контакты с людьми сегодня особенно теплые и искренние. Вы будете в центре внимания, популярность будет только расти. Отличный день для дружеских встреч, общения с коллективом. Кто-то может посмотреть на вас совсем другими глазами.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Все складывается наилучшим образом, а ваша харизма поражает окружающих. Есть шанс познакомиться с интересными людьми из другой культуры или из дальних мест. Романтика витает в воздухе, и неожиданное увлечение может застать врасплох. Не бойтесь новых впечатлений.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вас ждет популярность среди коллег и знакомых, особенно женщин. Возможны интересные рабочие идеи и вдохновение к путешествиям. В то же время под поверхностью вызревают глубокие чувства, которые способны перерасти в нечто большее. Это день с потенциалом для новых свершений в карьере и личной жизни.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы заметны и привлекательны для окружающих, особенно в профессиональной сфере. Переговоры, связанные с финансами, имеют шанс пройти удачно. В отношениях с партнерами царит теплая атмосфера, что придаст уверенности. Четверг хорош для романтики, встреч и социальных мероприятий.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Возможны неожиданные встречи или предложения, которые изменят ваши планы. Вы можете почувствовать желание помочь кому-то или приобрести что-то красивое для души. События будут разворачиваться так, что сердце может открыться для любви. День обещает приятные сюрпризы и новые эмоции.

гороскоп прогнозы Астрология советы знаки Зодиака 28 августа
Тамара Володина - Редактор
Автор:
Тамара Володина
