Гороскоп на 28 серпня 2025 року — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Четвер, 28 серпня, обіцяє бути яскравим та насиченим. Місяць перебуває у знаку Скорпіона, а це додає емоційності, пристрасті й водночас певної глибини у всі справи. День сприятливий для прийняття важливих рішень, фінансових питань та романтичних пригод. Деякі знаки Зодіаку отримають несподівані пропозиції чи відкриють для себе нові можливості. А ще це ідеальний час для приємних зустрічей, душевних розмов та яскравих вражень.

Новини.LIVE з посиланням на канадську астрологиню Джорджію Ніколс розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цей четвер, 28 серпня.

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз на 28 серпня:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Це день, коли варто відкласти рутину та більше спілкуватися з людьми, адже випадкова розмова може надихнути. Зірки віщують позитивний настрій у колективі та приємні новини, пов'язані з роботою чи здоров'ям. Можливі приємні несподіванки.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельцям сьогодні варто йти на певні компроміси та поступки, оскільки Місяць знаходиться в опозиції до вашого знаку. Водночас це чудовий час для спілкування, романтики та дружніх зустрічей. Домашні вечори обіцяють бути теплими й наповненими гармонією.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

У цей день легко знаходити спільну мову з близькими, особливо з батьками та родичами. Навіть сусіди чи колеги будуть налаштовані дружньо. Є ймовірність цікавої романтичної події. Можливі сюрпризи вдома, які приємно розвіють буденність.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні ви здатні зачарувати своїми комунікативними навичками будь-якого співрозмовника. Це чудовий день для коротких поїздок, нових знайомств та цікавих зустрічей. Є шанс отримати визнання або несподівану повагу від оточення. Використовуйте цей час, щоб показати свої сильні сторони.

Лев (23 липня — 21 серпня)

28 серпня обіцяє справжній сплеск енергії та приємних подій. У центрі уваги — кохання, романтика та соціальне життя. Зірки радять не відмовлятися від запрошень, адже там на вас чекають приємні відкриття. У фінансових питаннях також можливі успіхи, а покупки будуть вдалими.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Сонце у вашому знаку робить цей день особливо сприятливим. Легко заводити нові знайомства та отримувати цікаві пропозиції від керівництва чи старших колег. Не відкидайте несподіваних шансів — вони можуть відкрити шлях до важливих змін. Це гарний час для самореалізації.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Ви відчуваєте внутрішнє тепло й готові ділитися ним із іншими. Можлива ситуація, коли комусь потрібна ваша допомога — і ви відгукнетеся. Це додасть гармонії у ваші стосунки. Четвер сприятливий для щирих розмов та вияву великодушності.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Ваші контакти з людьми сьогодні особливо теплі та щирі. Ви будете в центрі уваги, популярність тільки зростатиме. Чудовий день для дружніх зустрічей, спілкування з колективом. Хтось може подивитися на вас зовсім іншими очима.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Все складається якнайкраще, а ваша харизма вражає оточення. Є шанс познайомитися з цікавими людьми з іншої культури чи з далеких місць. Романтика витає в повітрі, і несподіване захоплення може застати зненацька. Не бійтеся нових вражень.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Вас чекає популярність серед колег та знайомих, особливо жінок. Можливі цікаві робочі ідеї та натхнення до подорожей. Водночас під поверхнею визрівають глибокі почуття, які здатні перерости у щось більше. Це день із потенціалом для нових звершень у кар'єрі й особистому житті.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Ви помітні та привабливі для оточення, особливо в професійній сфері. Переговори, пов'язані з фінансами, мають шанс пройти вдало. У стосунках із партнерами панує тепла атмосфера, що додасть впевненості. Четвер чудовий для романтики, зустрічей і соціальних заходів.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Можливі несподівані зустрічі чи пропозиції, які змінять ваші плани. Ви можете відчути бажання допомогти комусь або придбати щось красиве для душі. Події розгортатимуться так, що серце може відкритися для кохання. День обіцяє приємні сюрпризи й нові емоції.

