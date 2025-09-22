Гороскоп на 22 сентября 2025 — что несет осеннее равноденствие каждому знаку Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 22 сентября, наступает особый момент — осеннее равноденствие, когда день и ночь становятся равными. Это не только начало астрономической осени, но и мощное энергетическое событие, которое открывает новый цикл для всех знаков Зодиака. Этот день символизирует баланс, гармонию и время судьбоносных решений. Солнце переходит в Весы, знак равновесия и партнерства, поэтому каждый из нас почувствует потребность во внутренней перезагрузке.

Новини.LIVE со ссылкой на ELLE рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в День осеннего равноденствия, 22 сентября.

Реклама

Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Равноденствие активирует сферу партнерства, поэтому самое время пересмотреть отношения — и личные, и деловые. Вы почувствуете потребность в балансе между независимостью и сотрудничеством.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Изменения коснутся вашего здоровья и повседневных привычек. Это благоприятный период, чтобы внедрить полезные ритуалы, наладить режим и найти баланс между работой и отдыхом.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Для вас это время вдохновения и творческих идей. Отличный момент для художественных проектов и развития талантов. Также равноденствие активирует сферу любви и самовыражения, поэтому ждите новых романтических знакомств или более глубоких разговоров со второй половинкой.

Рак (22 июня — 22 июля)

Семья и дом выходят на первый план. Вы почувствуете желание создать уют, провести время с близкими или заняться обустройством пространства. Осеннее равноденствие пробудит в вас внутреннюю потребность в гармонии и безопасности.

Лев (23 июля — 21 августа)

Этот день откроет новые возможности в общении и обучении. Короткие поездки, новые контакты или образовательные курсы принесут пользу. Ваш природный шарм поможет получить благосклонность окружающих, а также укрепить социальные связи.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Завершение вашего сезона связано с финансами и ценностями. Вы сможете пересмотреть бюджет, расставить приоритеты и понять, что для вас действительно важно. Осеннее равноденствие подарит шанс сделать финансовую жизнь более стабильной.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваш личный новый год начинается именно сейчас. Осеннее равноденствие дарит энергию обновления, новых целей и возможностей. Вы почувствуете силу для самореализации, а ваши дипломатические способности помогут наладить важные отношения.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Время сосредоточиться на внутреннем мире. Интуиция усилится, сны могут подсказать важные решения. Это идеальный момент для медитации, духовных практик или работы с эмоциями, которые вы раньше откладывали.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Равноденствие подчеркнет роль друзей и социальных связей. Вас могут пригласить в новые проекты или общественные инициативы. Ваш оптимизм будет вдохновлять других, а будущие планы станут более четкими.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Внимание сосредоточится на карьере и репутации. Ваши усилия начнут приносить плоды, а авторитет возрастет. Это отличный момент для профессионального рывка, укрепления имиджа и получения заслуженного признания.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Осеннее равноденствие открывает для вас путь к новым знаниям и путешествиям. Вы можете получить шанс на обучение, расширение кругозора или участие в международных делах.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Для вас наступает период глубоких трансформаций. Это время внутреннего исцеления, финансовых решений, связанных с партнерством, и укрепления близких отношений. Доверяйте своей интуиции — она поможет пройти этот этап легко и гармонично.

Также предлагаем узнать другие астрологические прогнозы на осень 2025

Какие знаки Зодиака ждут серьезные вызовы в сфере карьеры до конца сентября.

Каким знакам Зодиака улыбнется удача в октябре.

К каким неожиданным поворотам судьбы готовиться в октябре одиноким знакам Зодиака.

Кому из знаков Зодиака нужно позаботиться о здоровье до конца сентября.

Кто из знаков Зодиака погрузится в хаос из-за ретроградного Урана.