Головна Гороскоп Гороскоп на 22 вересня — що осіннє рівнодення несе знакам Зодіаку

Гороскоп на 22 вересня — що осіннє рівнодення несе знакам Зодіаку

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 07:06
Гороскоп на 22 вересня 2025 — що несе осіннє рівнодення кожному знаку Зодіаку
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 22 вересня, настає особливий момент — осіннє рівнодення, коли день і ніч стають рівними. Це не лише початок астрономічної осені, а й потужна енергетична подія, яка відкриває новий цикл для всіх знаків Зодіаку. Цей день символізує баланс, гармонію та час доленосних рішень. Сонце переходить у Терези, знак рівноваги та партнерства, тож кожен з нас відчує потребу у внутрішньому перезавантаженні.

Новини.LIVE з посиланням на ELLE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у День осіннього рівнодення, 22 вересня.

Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Рівнодення активує сферу партнерства, тож саме час переглянути стосунки — і особисті, і ділові. Ви відчуєте потребу у балансі між незалежністю та співпрацею.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Зміни торкнуться вашого здоров'я та повсякденних звичок. Це сприятливий період, щоб впровадити корисні ритуали, налагодити режим та знайти баланс між роботою й відпочинком.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Для вас це час натхнення й творчих ідей. Чудовий момент для мистецьких проєктів і розвитку талантів. Також рівнодення активує сферу кохання та самовираження, тож чекайте нових романтичних знайомств або глибших розмов із другою половинкою.

Рак (22 червня — 22 липня)

Родина та дім виходять на перший план. Ви відчуєте бажання створити затишок, провести час із близькими чи зайнятися облаштуванням простору. Осіннє рівнодення пробудить у вас внутрішню потребу в гармонії та безпеці.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Цей день відкриє нові можливості у спілкуванні та навчанні. Короткі поїздки, нові контакти чи освітні курси принесуть користь. Ваш природний шарм допоможе здобути прихильність оточення, а також укріпити соціальні зв'язки.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Завершення вашого сезону пов'язане з фінансами та цінностями. Ви зможете переглянути бюджет, розставити пріоритети й зрозуміти, що для вас справді важливо. Осіннє рівнодення подарує шанс зробити фінансове життя стабільнішим.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Ваш особистий новий рік починається саме зараз. Осіннє рівнодення дарує енергію оновлення, нових цілей та можливостей. Ви відчуєте силу для самореалізації, а ваші дипломатичні здібності допоможуть налагодити важливі стосунки.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Час зосередитися на внутрішньому світі. Інтуїція посилиться, сни можуть підказати важливі рішення. Це ідеальний момент для медитації, духовних практик або роботи з емоціями, які ви раніше відкладали.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Рівнодення підкреслить роль друзів і соціальних зв'язків. Вас можуть запросити до нових проєктів чи громадських ініціатив. Ваш оптимізм буде надихати інших, а майбутні плани стануть чіткішими.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Увага зосередиться на кар'єрі та репутації. Ваші зусилля почнуть приносити плоди, а авторитет зросте. Це чудовий момент для професійного ривка, укріплення іміджу та отримання заслуженого визнання.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Осіннє рівнодення відкриває для вас шлях до нових знань і подорожей. Ви можете отримати шанс на навчання, розширення кругозору чи участь у міжнародних справах.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Для вас настає період глибоких трансформацій. Це час внутрішнього зцілення, фінансових рішень, пов'язаних із партнерством, та зміцнення близьких стосунків. Довіряйте своїй інтуїції — вона допоможе пройти цей етап легко й гармонійно.

Також пропонуємо дізнатися інші астрологічні прогнози на осінь 2025

На які знаки Зодіаку чекають серйозні виклики у сфері кар'єри до кінця вересня.

Яким знакам Зодіаку посміхнеться удача в жовтні.

До яких несподіваних поворотів долі готуватись у жовтні самотнім знакам Зодіаку.

Кому зі знаків Зодіаку потрібно подбати про здоров'я до кінця вересня.

Хто зі знаків Зодіаку порине у хаос через ретроградний Уран.

гороскоп осіннє рівнодення Астрологія поради знаки Зодіаку 22 вересня
Євгенія Фрусевич - Редактор
Автор:
Євгенія Фрусевич
