Гороскоп на 21 сентября 2025 — что советуют астрологи каждому знаку Зодиака

Гороскоп на 21 сентября: Девам — новая цель, Весам — уединение
В воскресенье, 21 сентября, нас ждет уникальное сочетание — новолуние в Деве и частичное солнечное затмение. Астрологи говорят, что это время, когда старое уступает место новому. Сегодня знакам Зодиака важно слышать сигналы тела, прощаться с тем, что отжило, и создавать пространство для нового. Это день переосмысления, когда даже мелкие шаги могут иметь большое значение.
Новини.LIVE рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в это воскресенье, 21 сентября.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Вы почувствуете желание поставить точку в делах, которые истощали. Солнечное затмение поможет избавиться от лишнего, поэтому смело завершайте старое и планируйте новые действия.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Это воскресенье принесет вам напоминание: здоровье — превыше всего. Прислушайтесь к телу, оно подскажет, что пора изменить в привычках.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
День может открыть тему семьи и дома. Астрологи советуют провести время с близкими и навести порядок в отношениях, чтобы почувствовать внутреннее равновесие.
Рак (22 июня — 22 июля)
Вы почувствуете потребность в искреннем разговоре. Недаром новолуние в Деве подталкивает к ясности — говорите прямо и откровенно, это станет новым началом.
Лев (23 июля — 21 августа)
Солнечное затмение может подтолкнуть вас пересмотреть финансовые планы. Не тратьте на лишнее, а сосредоточьтесь на тех тратах, которые принесут пользу в будущем.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Сегодня вы в центре космических событий. Это лучший момент, чтобы закрыть старые обязательства и поставить новую цель, которая соответствует вашим истинным желаниям.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Вы можете почувствовать легкую усталость или потребность уединиться. Астрологи советуют не игнорировать сигналы тела — отдых сегодня станет настоящим лечением.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Этот день открывает путь к новым знакомствам. Молодая Луна подскажет, с кем стоит оставаться, а от кого — отойти, чтобы сохранить свою энергию.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Появится потребность переосмыслить карьерные цели. Если вы долго откладывали перемены, сегодня самое время сделать первый шаг в сторону нового.
Козерог (22 декабря — 19 января)
День подарит желание учиться и расширять горизонты. Новолуние в Деве дает вам шанс начать новый курс или задуматься над путешествием, которое откроет новые знания.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Это воскресенье может подтолкнуть вас навести порядок в ежедневных делах. Новолуние откроет путь к новым идеям, поэтому не бойтесь отпустить старые планы и позволить себе свежий старт.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
21 сентября может принести вам неожиданную ясность в отношениях. Новолуние и солнечное затмение помогут понять, кто действительно рядом с вами искренне, а кого пора отпустить, чтобы сохранить внутреннее спокойствие.
Также предлагаем узнать другие астрологические прогнозы на осень 2025 года
