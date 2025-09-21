Гороскоп на 21 сентября 2025 — что советуют астрологи каждому знаку Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

В воскресенье, 21 сентября, нас ждет уникальное сочетание — новолуние в Деве и частичное солнечное затмение. Астрологи говорят, что это время, когда старое уступает место новому. Сегодня знакам Зодиака важно слышать сигналы тела, прощаться с тем, что отжило, и создавать пространство для нового. Это день переосмысления, когда даже мелкие шаги могут иметь большое значение.

Новини.LIVE рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в это воскресенье, 21 сентября.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Вы почувствуете желание поставить точку в делах, которые истощали. Солнечное затмение поможет избавиться от лишнего, поэтому смело завершайте старое и планируйте новые действия.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Это воскресенье принесет вам напоминание: здоровье — превыше всего. Прислушайтесь к телу, оно подскажет, что пора изменить в привычках.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День может открыть тему семьи и дома. Астрологи советуют провести время с близкими и навести порядок в отношениях, чтобы почувствовать внутреннее равновесие.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вы почувствуете потребность в искреннем разговоре. Недаром новолуние в Деве подталкивает к ясности — говорите прямо и откровенно, это станет новым началом.

Лев (23 июля — 21 августа)

Солнечное затмение может подтолкнуть вас пересмотреть финансовые планы. Не тратьте на лишнее, а сосредоточьтесь на тех тратах, которые принесут пользу в будущем.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Сегодня вы в центре космических событий. Это лучший момент, чтобы закрыть старые обязательства и поставить новую цель, которая соответствует вашим истинным желаниям.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы можете почувствовать легкую усталость или потребность уединиться. Астрологи советуют не игнорировать сигналы тела — отдых сегодня станет настоящим лечением.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Этот день открывает путь к новым знакомствам. Молодая Луна подскажет, с кем стоит оставаться, а от кого — отойти, чтобы сохранить свою энергию.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Появится потребность переосмыслить карьерные цели. Если вы долго откладывали перемены, сегодня самое время сделать первый шаг в сторону нового.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День подарит желание учиться и расширять горизонты. Новолуние в Деве дает вам шанс начать новый курс или задуматься над путешествием, которое откроет новые знания.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это воскресенье может подтолкнуть вас навести порядок в ежедневных делах. Новолуние откроет путь к новым идеям, поэтому не бойтесь отпустить старые планы и позволить себе свежий старт.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

21 сентября может принести вам неожиданную ясность в отношениях. Новолуние и солнечное затмение помогут понять, кто действительно рядом с вами искренне, а кого пора отпустить, чтобы сохранить внутреннее спокойствие.

