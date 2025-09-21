Гороскоп на 21 вересня 2025 — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

У неділю, 21 вересня, нас чекає унікальне поєднання — молодик у Діві та часткове сонячне затемнення. Астрологи кажуть, що це час, коли старе поступається місцем новому. Сьогодні знакам Зодіаку важливо чути сигнали тіла, прощатися з тим, що віджило, і створювати простір для нового. Це день переосмислення, коли навіть дрібні кроки можуть мати велике значення.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цю неділю, 21 вересня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Ви відчуєте бажання поставити крапку у справах, які виснажували. Сонячне затемнення допоможе позбутися зайвого, тож сміливо завершуйте старе й плануйте нові дії.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ця неділя принесе вам нагадування: здоров'я — понад усе. Прислухайтеся до тіла, воно підкаже, що час змінити у звичках.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День може відкрити тему сім'ї та дому. Астрологи радять провести час із близькими та навести лад у стосунках, аби відчути внутрішню рівновагу.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ви відчуєте потребу у щирій розмові. Недарма молодик у Діві підштовхує до ясності — говоріть прямо й відверто, це стане новим початком.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сонячне затемнення може підштовхнути вас переглянути фінансові плани. Не витрачайте на зайве, а зосередьтеся на тих витратах, що принесуть користь у майбутньому.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Сьогодні ви у центрі космічних подій. Це найкращий момент, щоб закрити старі зобов'язання й поставити нову мету, яка відповідає вашим істинним бажанням.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Ви можете відчути легку втому чи потребу усамітнитися. Астрологи радять не ігнорувати сигнали тіла — відпочинок сьогодні стане справжнім лікуванням.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Цей день відкриває шлях до нових знайомств. Молодий Місяць підкаже, з ким варто залишатися, а від кого — відійти, щоб зберегти свою енергію.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

З'явиться потреба переосмислити кар'єрні цілі. Якщо ви довго відкладали зміни, сьогодні саме час зробити перший крок у бік нового.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День подарує бажання навчатися й розширювати горизонти. Молодик у Діві дає вам шанс почати новий курс чи замислитися над подорожжю, що відкриє нові знання.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Ця неділя може підштовхнути вас навести лад у щоденних справах. Молодик відкриє шлях до нових ідей, тож не бійтеся відпустити старі плани й дозволити собі свіжий старт.

Риби (19 лютого — 20 березня)

21 вересня може принести вам несподівану ясність у стосунках. Молодик і сонячне затемнення допоможуть зрозуміти, хто справді поруч із вами щиро, а кого час відпустити, щоб зберегти внутрішній спокій.

