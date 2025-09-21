Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Гороскоп Гороскоп на 21 вересня: Дівам — нова мета, Терезам — усамітнення

Гороскоп на 21 вересня: Дівам — нова мета, Терезам — усамітнення

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 07:06
Гороскоп на 21 вересня 2025 — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

У неділю, 21 вересня, нас чекає унікальне поєднання — молодик у Діві та часткове сонячне затемнення. Астрологи кажуть, що це час, коли старе поступається місцем новому. Сьогодні знакам Зодіаку важливо чути сигнали тіла, прощатися з тим, що віджило, і створювати простір для нового. Це день переосмислення, коли навіть дрібні кроки можуть мати велике значення.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цю неділю, 21 вересня.

Реклама
Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Ви відчуєте бажання поставити крапку у справах, які виснажували. Сонячне затемнення допоможе позбутися зайвого, тож сміливо завершуйте старе й плануйте нові дії.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ця неділя принесе вам нагадування: здоров'я — понад усе. Прислухайтеся до тіла, воно підкаже, що час змінити у звичках.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День може відкрити тему сім'ї та дому. Астрологи радять провести час із близькими та навести лад у стосунках, аби відчути внутрішню рівновагу.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ви відчуєте потребу у щирій розмові. Недарма молодик у Діві підштовхує до ясності — говоріть прямо й відверто, це стане новим початком.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сонячне затемнення може підштовхнути вас переглянути фінансові плани. Не витрачайте на зайве, а зосередьтеся на тих витратах, що принесуть користь у майбутньому.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Сьогодні ви у центрі космічних подій. Це найкращий момент, щоб закрити старі зобов'язання й поставити нову мету, яка відповідає вашим істинним бажанням.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Ви можете відчути легку втому чи потребу усамітнитися. Астрологи радять не ігнорувати сигнали тіла — відпочинок сьогодні стане справжнім лікуванням.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Цей день відкриває шлях до нових знайомств. Молодий Місяць підкаже, з ким варто залишатися, а від кого — відійти, щоб зберегти свою енергію.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

З'явиться потреба переосмислити кар'єрні цілі. Якщо ви довго відкладали зміни, сьогодні саме час зробити перший крок у бік нового.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День подарує бажання навчатися й розширювати горизонти. Молодик у Діві дає вам шанс почати новий курс чи замислитися над подорожжю, що відкриє нові знання.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Ця неділя може підштовхнути вас навести лад у щоденних справах. Молодик відкриє шлях до нових ідей, тож не бійтеся відпустити старі плани й дозволити собі свіжий старт.

Риби (19 лютого — 20 березня)

21 вересня може принести вам несподівану ясність у стосунках. Молодик і сонячне затемнення допоможуть зрозуміти, хто справді поруч із вами щиро, а кого час відпустити, щоб зберегти внутрішній спокій.

Також пропонуємо дізнатися інші астрологічні прогнози на осінь 2025

Яким знакам Зодіаку чекати на доленосні новини у вихідні 20-21 вересня.

Хто зі знаків Зодіаку  в День осіннього рівнодення порине у кохання.

Яким знакам Зодіаку потрібно подбати про здоров'я до кінця вересня.

Які знаки Зодіаку стикнуться з проблемами на роботі до кінця вересня.

Хто зі знаків Зодіаку порине у хаос через ретроградний Уран.

гороскоп Астрологія знаки Зодіаку 21 вересня Молодий Місяць сонячне затемнення
Тамара Володіна - Редактор
Автор:
Тамара Володіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації