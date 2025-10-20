Гороскоп на 20 октября 2025 — что советуют астрологи каждому знаку Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 20 октября, проходит под влиянием убывающей Луны в Весах, помогая обрести гармонию в отношениях, ощутить баланс и вернуть душевное спокойствие даже в понедельник. 30-е лунные сутки — время очищения, подведения итогов и внутреннего освобождения. Астрологи советуют знакам Зодиака прожить этот день спокойно, без суеты, завершая старые дела и прощая себя и других.

Новини.LIVE рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в этот понедельник, 20 октября.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Понедельник станет для вас днем внутреннего примирения — и с людьми, и с самим собой. Астрологи советуют отпустить обиды и не требовать от мира слишком многого, зато поблагодарить за опыт, который вы получили.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня вам важно расставить точки над "і" в важных делах. Если кто-то нуждается в вашей поддержке — дайте ее искренне, но не тратьте энергию на тех, кто не ценит ваше время.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День располагает к размышлениям и прощению. Займитесь очищением пространства — генеральная уборка поможет избавиться от старой энергетики.

Рак (22 июня — 22 июля)

Астрологи советуют не брать на себя слишком много — ваш эмоциональный ресурс сейчас нуждается в заботе. Проведите этот день спокойно: послушайте музыку, выпейте чай, напишите список того, за что благодарны жизни.

Лев (23 июля — 21 августа)

Вы сегодня в центре внимания, даже если этого не хотите. День способствует примирению, извинениям и теплым встречам — не бойтесь сделать первый шаг к тем, с кем давно потеряли связь.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Понедельник дарит возможность завершить важный жизненный этап и подвести символическую черту. Не пытайтесь контролировать все — доверьтесь жизни, и она сама покажет, что оставить, а что отпустить.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваш знак сегодня находится под особой лунной энергией — вы почувствуете легкость и внутреннее спокойствие. В делах вас ждет удача. Астрологи советуют избегать шумных компаний, вместо этого посвятите вечер себе, в тишине и гармонии.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

День поможет вам очистить душу от лишних эмоций. Если что-то долго не давало покоя — самое время поставить точку, простить и больше не возвращаться к прошлому.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы можете почувствовать потребность в искреннем разговоре — не сдерживайте этого желания. Но избегайте спешки: понедельник подходит не для действий, а для осознания, анализа и завершения старых историй.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День настраивает на спокойствие и гармонию — избегайте любых споров или резких решений. Попробуйте просто жить сегодняшним днем, не думая о будущем, и вы почувствуете, как приходит облегчение.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Возможна легкая усталость или апатия — не принуждайте себя к активности. Лучшее, что вы можете сделать сегодня, — дать себе разрешение на отдых и завершить хотя бы одно дело, которое давно откладывали.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Понедельник открывает путь к духовному очищению. Отпустите сомнения, освободитесь от старых страхов — вы готовы к новому этапу, но сначала нужно снять груз прошлого.

