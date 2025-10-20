Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Гороскоп Гороскоп на 20 жовтня — кому зірки принесуть удачу цього дня

Гороскоп на 20 жовтня — кому зірки принесуть удачу цього дня

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 07:06
Оновлено: 06:59
Гороскоп на 20 жовтня 2025 року — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 20 жовтня, проходить під впливом спадного Місяця у Терезах, допомагаючи знайти гармонію у стосунках, відчути баланс і повернути душевний спокій навіть у понеділок. 30-та місячна доба — час очищення, підбиття підсумків і внутрішнього звільнення. Астрологи радять знакам Зодіаку прожити цей день спокійно, без метушні, завершуючи старі справи й вибачаючи себе та інших.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цей понеділок, 20 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Понеділок стане для вас днем внутрішнього примирення — і з людьми, і з самим собою. Астрологи радять відпустити образи та не вимагати від світу занадто багато, натомість подякувати за досвід, який ви отримали.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні вам важливо розставити крапки над "і" у важливих справах. Якщо хтось потребує вашої підтримки — дайте її щиро, але не витрачайте енергію на тих, хто не цінує ваш час.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День схиляє до роздумів і прощення. Займіться очищенням простору — генеральне прибирання допоможе позбутися старої енергетики.

Рак (22 червня — 22 липня)

Астрологи радять не брати на себе забагато — ваш емоційний ресурс зараз потребує турботи. Проведіть цей день спокійно: послухайте музику, випийте чай, напишіть список того, за що вдячні життю.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Ви сьогодні у центрі уваги, навіть якщо цього не прагнете. День сприяє примиренню, вибаченню та теплим зустрічам — не бійтеся зробити перший крок до тих, з ким давно втратили зв'язок.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Понеділок дарує можливість завершити важливий життєвий етап і підвести символічну риску. Не намагайтеся контролювати все — довіртеся життю, і воно саме покаже, що залишити, а що відпустити.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Ваш знак сьогодні перебуває під особливою місячною енергією — ви відчуєте легкість і внутрішній спокій. У справах на вас чекає удача. Астрологи радять уникати гучних компаній, натомість присвятіть вечір собі, у тиші та гармонії.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

День допоможе вам очистити душу від зайвих емоцій. Якщо щось довго не давало спокою — саме час поставити крапку, пробачити і більше не повертатися до минулого.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Ви можете відчути потребу у щирій розмові — не стримуйте цього бажання. Але уникайте поспіху: понеділок підходить не для дій, а для усвідомлення, аналізу та завершення старих історій.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День налаштовує на спокій і гармонію — уникайте будь-яких суперечок чи різких рішень. Спробуйте просто жити сьогоднішнім днем, не думаючи про майбутнє, і ви відчуєте, як приходить полегшення.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Можлива легка втома чи апатія — не примушуйте себе до активності. Найкраще, що ви можете зробити сьогодні, — дати собі дозвіл на відпочинок і завершити хоча б одну справу, яку давно відкладали.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Понеділок відкриває шлях до духовного очищення. Відпустіть сумніви, звільніться від старих страхів — ви готові до нового етапу, але спочатку потрібно зняти тягар минулого.

Також ділимося іншими астрологічними прогнозами

Кому зі знаків Зодіаку пощастить звільнитися від проблем до кінця жовтня.

Хто зі знаків Зодіаку почує неприємну правду найближчим часом.

Хто стикнеться з проблемами у коханні у другий місяць осені.

гороскоп прогнози Астрологія поради знаки Зодіаку 20 жовтня
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації