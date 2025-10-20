Гороскоп на 20 жовтня 2025 року — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 20 жовтня, проходить під впливом спадного Місяця у Терезах, допомагаючи знайти гармонію у стосунках, відчути баланс і повернути душевний спокій навіть у понеділок. 30-та місячна доба — час очищення, підбиття підсумків і внутрішнього звільнення. Астрологи радять знакам Зодіаку прожити цей день спокійно, без метушні, завершуючи старі справи й вибачаючи себе та інших.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цей понеділок, 20 жовтня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Понеділок стане для вас днем внутрішнього примирення — і з людьми, і з самим собою. Астрологи радять відпустити образи та не вимагати від світу занадто багато, натомість подякувати за досвід, який ви отримали.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні вам важливо розставити крапки над "і" у важливих справах. Якщо хтось потребує вашої підтримки — дайте її щиро, але не витрачайте енергію на тих, хто не цінує ваш час.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День схиляє до роздумів і прощення. Займіться очищенням простору — генеральне прибирання допоможе позбутися старої енергетики.

Рак (22 червня — 22 липня)

Астрологи радять не брати на себе забагато — ваш емоційний ресурс зараз потребує турботи. Проведіть цей день спокійно: послухайте музику, випийте чай, напишіть список того, за що вдячні життю.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Ви сьогодні у центрі уваги, навіть якщо цього не прагнете. День сприяє примиренню, вибаченню та теплим зустрічам — не бійтеся зробити перший крок до тих, з ким давно втратили зв'язок.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Понеділок дарує можливість завершити важливий життєвий етап і підвести символічну риску. Не намагайтеся контролювати все — довіртеся життю, і воно саме покаже, що залишити, а що відпустити.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Ваш знак сьогодні перебуває під особливою місячною енергією — ви відчуєте легкість і внутрішній спокій. У справах на вас чекає удача. Астрологи радять уникати гучних компаній, натомість присвятіть вечір собі, у тиші та гармонії.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

День допоможе вам очистити душу від зайвих емоцій. Якщо щось довго не давало спокою — саме час поставити крапку, пробачити і більше не повертатися до минулого.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Ви можете відчути потребу у щирій розмові — не стримуйте цього бажання. Але уникайте поспіху: понеділок підходить не для дій, а для усвідомлення, аналізу та завершення старих історій.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День налаштовує на спокій і гармонію — уникайте будь-яких суперечок чи різких рішень. Спробуйте просто жити сьогоднішнім днем, не думаючи про майбутнє, і ви відчуєте, як приходить полегшення.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Можлива легка втома чи апатія — не примушуйте себе до активності. Найкраще, що ви можете зробити сьогодні, — дати собі дозвіл на відпочинок і завершити хоча б одну справу, яку давно відкладали.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Понеділок відкриває шлях до духовного очищення. Відпустіть сумніви, звільніться від старих страхів — ви готові до нового етапу, але спочатку потрібно зняти тягар минулого.

