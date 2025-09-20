Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Гороскоп Гороскоп на 20 сентября: Близнецам — шанс, Стрельцам — уединение

Гороскоп на 20 сентября: Близнецам — шанс, Стрельцам — уединение

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 07:06
Гороскоп на 20 сентября 2025 — что советуют астрологи каждому знаку Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 20 сентября, на небе царит убывающая Луна в знаке Девы и сложные 29-е лунные сутки. Астрологи предупреждают знаки Зодиака: это особый день, когда свет и тьма будто соревнуются между собой. Он требует от нас максимальной внимательности, сдержанности и внутреннего очищения. Стоит избегать негативных мыслей, конфликтов и чрезмерной критики — даже мелочи могут привести к спорам.

Новини.LIVE рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в эту субботу, 20 сентября.

Реклама
Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Эта суббота заставит вас быть внимательнее к собственным действиям и словам. Астрологи советуют обуздать пыл и сосредоточиться на внутренней работе.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День может принести мелкие недоразумения, которые способны испортить настроение. Избегайте чрезмерной критики и держите эмоции под контролем.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

20 сентября подарит шанс закрыть старые дела и отпустить то, что тянуло назад. Стоит избегать спешки и больше слушать интуицию.

Рак (22 июня — 22 июля)

Эта суббота станет испытанием вашей терпеливости. Астрологи советуют отказаться от обид и работать над внутренней гармонией.

Лев (23 июля — 21 августа)

Не стоит гнаться за признанием — в этот день оно может обернуться лишними ссорами. Лучше уделите внимание рутине и завершению мелких задач.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Луна в вашем знаке делает вас слишком требовательными к себе и другим. Постарайтесь быть мягче и не осуждать тех, кто рядом.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Суббота принесет вам уроки баланса и справедливости. Даже в мелочах старайтесь оставаться честными и сохранять равновесие.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Астрологи советуют вам избегать манипуляций и чрезмерных страстей. Этот день подходит для самонаблюдения и очищения от негатива.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

20 сентября вы почувствуете потребность в уединении и размышлениях. Это хорошее время для планирования будущего, но не для активных действий.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Суббота испытает вашу способность к самодисциплине. Выполняйте рутинные задачи спокойно, и вы почувствуете внутреннее облегчение.

Водолей (20 января — 18 февраля)

День может выдаться напряженным в общении. Старайтесь избегать резких слов и излишней прямоты — она может навредить.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Астрологи советуют вам очистить мысли и освободиться от лишних тревог. Этот день станет благоприятным для духовных практик и работы над собой.

Также предлагаем узнать другие астрологические прогнозы на осень 2025 года

Каким знакам Зодиака повезет больше всего в выходные 20-21 сентября.

Какой знак Зодиака оставит проблемы в прошлом после 21 сентября.

Кто из знаков Зодиака в эти субботу и воскресенье получит новости, которые изменят будущее.

Какие знаки Зодиака столкнутся с проблемами на работе в конце сентября.

Кому из знаков Зодиака солнечное затмение сулит испытания.

гороскоп прогнозы Астрология советы знаки Зодиака 20 сентября
Тамара Володина - Редактор
Автор:
Тамара Володина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации