Гороскоп на 20 сентября 2025 — что советуют астрологи каждому знаку Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 20 сентября, на небе царит убывающая Луна в знаке Девы и сложные 29-е лунные сутки. Астрологи предупреждают знаки Зодиака: это особый день, когда свет и тьма будто соревнуются между собой. Он требует от нас максимальной внимательности, сдержанности и внутреннего очищения. Стоит избегать негативных мыслей, конфликтов и чрезмерной критики — даже мелочи могут привести к спорам.

Новини.LIVE рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в эту субботу, 20 сентября.

Реклама

Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Эта суббота заставит вас быть внимательнее к собственным действиям и словам. Астрологи советуют обуздать пыл и сосредоточиться на внутренней работе.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День может принести мелкие недоразумения, которые способны испортить настроение. Избегайте чрезмерной критики и держите эмоции под контролем.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

20 сентября подарит шанс закрыть старые дела и отпустить то, что тянуло назад. Стоит избегать спешки и больше слушать интуицию.

Рак (22 июня — 22 июля)

Эта суббота станет испытанием вашей терпеливости. Астрологи советуют отказаться от обид и работать над внутренней гармонией.

Лев (23 июля — 21 августа)

Не стоит гнаться за признанием — в этот день оно может обернуться лишними ссорами. Лучше уделите внимание рутине и завершению мелких задач.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Луна в вашем знаке делает вас слишком требовательными к себе и другим. Постарайтесь быть мягче и не осуждать тех, кто рядом.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Суббота принесет вам уроки баланса и справедливости. Даже в мелочах старайтесь оставаться честными и сохранять равновесие.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Астрологи советуют вам избегать манипуляций и чрезмерных страстей. Этот день подходит для самонаблюдения и очищения от негатива.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

20 сентября вы почувствуете потребность в уединении и размышлениях. Это хорошее время для планирования будущего, но не для активных действий.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Суббота испытает вашу способность к самодисциплине. Выполняйте рутинные задачи спокойно, и вы почувствуете внутреннее облегчение.

Водолей (20 января — 18 февраля)

День может выдаться напряженным в общении. Старайтесь избегать резких слов и излишней прямоты — она может навредить.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Астрологи советуют вам очистить мысли и освободиться от лишних тревог. Этот день станет благоприятным для духовных практик и работы над собой.

Также предлагаем узнать другие астрологические прогнозы на осень 2025 года

Каким знакам Зодиака повезет больше всего в выходные 20-21 сентября.

Какой знак Зодиака оставит проблемы в прошлом после 21 сентября.

Кто из знаков Зодиака в эти субботу и воскресенье получит новости, которые изменят будущее.

Какие знаки Зодиака столкнутся с проблемами на работе в конце сентября.

Кому из знаков Зодиака солнечное затмение сулит испытания.