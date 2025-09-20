Гороскоп на 20 вересня 2025 — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 20 вересня, на небі панує спадний Місяць у знаку Діви та складна 29-та місячна доба. Астрологи попереджають знаки Зодіаку: це особливий день, коли світло й темрява ніби змагаються між собою. Він вимагає від нас максимальної уважності, стриманості й внутрішнього очищення. Варто уникати негативних думок, конфліктів і надмірної критики — навіть дрібниці можуть призвести до суперечок.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цю суботу, 20 вересня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Ця субота змусить вас бути уважнішими до власних дій і слів. Астрологи радять приборкати запал і зосередитися на внутрішній роботі.

Телець (21 квітня — 21 травня)

День може принести дрібні непорозуміння, які здатні зіпсувати настрій. Уникайте надмірної критики та тримайте емоції під контролем.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

20 вересня подарує шанс закрити старі справи та відпустити те, що тягнуло назад. Варто уникати поспіху й більше слухати інтуїцію.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ця субота стане випробуванням вашої терплячості. Астрологи радять відмовитися від образ і працювати над внутрішньою гармонією.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Не варто гнатися за визнанням — цього дня воно може обернутися зайвими сварками. Краще приділіть увагу рутині та завершенню дрібних завдань.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Місяць у вашому знаку робить вас надто вимогливими до себе та інших. Постарайтеся бути м'якшими й не засуджувати тих, хто поруч.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Субота принесе вам уроки балансу й справедливості. Навіть у дрібницях намагайтеся залишатися чесними та зберігати рівновагу.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Астрологи радять вам уникати маніпуляцій і надмірних пристрастей. Цей день підходить для самоспостереження й очищення від негативу.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

20 вересня ви відчуєте потребу в усамітненні й роздумах. Це гарний час для планування майбутнього, але не для активних дій.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Субота випробує вашу здатність до самодисципліни. Виконуйте рутинні завдання спокійно, і ви відчуєте внутрішнє полегшення.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

День може видатися напруженим у спілкуванні. Намагайтеся уникати різких слів і зайвої прямоти — вона може нашкодити.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Астрологи радять вам очистити думки й звільнитися від зайвих тривог. Цей день стане сприятливим для духовних практик і роботи над собою.

