Гороскоп на 19 октября — день итогов и кармического возмездия

Гороскоп на 19 октября — день итогов и кармического возмездия

Дата публикации 19 октября 2025 07:06
обновлено: 06:23
Гороскоп на 19 октября 2025 — что советуют астрологи каждому знаку Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Воскресенье, 19 октября, пройдет под влиянием убывающей Луны в знаке Весов, которая побуждает искать спокойствия, гармонии и внутреннего равновесия, поэтому важно избегать споров и сохранять холодный ум даже в мелочах. 29-е лунные сутки — одни из сатанинских и кармически тяжелых. Астрологи предупреждают: это время, когда Вселенная подытоживает сделанное, показывает последствия решений и возвращает энергию за наши поступки. Этот день стоит посвятить отдыху, уборке, наведению порядка в мыслях и пространстве. Не стоит начинать новые дела.

Новини.LIVE рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в это воскресенье, 19 октября.



Овен (21 марта — 20 апреля)

Астрологи советуют не спешить и не пытаться сегодня все контролировать. В это воскресенье судьба сама подскажет правильное направление, если вы позволите себе остановиться и услышать внутренний голос.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День располагает к тишине и самоанализу — вам нужно побыть наедине, чтобы расставить акценты в важных делах. Избегайте конфликтов и не реагируйте на провокации, даже если вас будут пытаться "вывести из равновесия".

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Луна в Весах помогает восстановить гармонию в отношениях, поэтому не бойтесь сделать первый шаг к примирению. Отложите рабочие хлопоты — в этот день вам нужен покой и теплое общение.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вы можете почувствовать легкую усталость или грусть, но не позволяйте этим эмоциям управлять вами. Уделите внимание домашним делам, ритуалам очищения или просто уборке — это поможет восстановить внутренний баланс.

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня стоит избегать суеты и спешки — любые решения, принятые на эмоциях, могут обернуться непредсказуемо. Займитесь тем, что доставляет удовольствие, и не пытайтесь быть в центре событий.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Этот день поможет вам увидеть результат своих предыдущих действий. Это время духовного итога — не спешите осуждать или анализировать других, лучше обратите внимание на собственные внутренние процессы.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваш знак сегодня особенно чувствителен к энергии Луны. Вы можете почувствовать потребность в тишине, избегайте шумных мест и людей, которые истощают. День благоприятен для размышлений, медитации и легких физических упражнений.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Эта суббота может напомнить о старых обидах или незавершенных делах. Не сопротивляйтесь — просто примите все как есть, сделайте выводы и двигайтесь дальше без сожалений.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

У вас может возникнуть желание поговорить по душам или уладить недоразумения. Воспользуйтесь этой энергией для восстановления доверия в важных отношениях — искренность сейчас ценнее любых слов.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День подходит для отдыха, но не для планирования или принятия решений. Астрологи советуют провести это воскресенье в спокойном ритме — например, на природе или за любимой книгой.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Воскресенье может принести легкое энергетическое истощение — не стоит себя перегружать. Позвольте телу и разуму передохнуть, отпустите контроль, и уже завтра почувствуете прилив вдохновения.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Этот день поможет вам увидеть истину там, где раньше царила путаница. Важно отпустить прошлое, простить себе и другим — тогда новая неделя начнется с легким сердцем и ясной головой.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
