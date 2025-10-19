Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Гороскоп Гороскоп на 19 жовтня — день підсумків і кармічної відплати

Гороскоп на 19 жовтня — день підсумків і кармічної відплати

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 07:06
Оновлено: 06:23
Гороскоп на 19 жовтня 2025 року — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Неділя, 19 жовтня, пройде під впливом спадного Місяця у знаку Терезів, який спонукає шукати спокою, гармонії та внутрішньої рівноваги, тому важливо уникати суперечок і зберігати холодний розум навіть у дрібницях. 29-та місячна доба — одна з сатанинських та кармічно важких. Астрологи попереджають: це час, коли Всесвіт підсумовує зроблене, показує наслідки рішень і повертає енергію за наші вчинки. Цей день варто присвятити відпочинку, прибиранню, наведенню ладу у думках і просторі. Не варто починати нові справи.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цю неділю, 19 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Астрологи радять не поспішати й не намагатися сьогодні все контролювати. У цю неділю доля сама підкаже правильний напрям, якщо ви дозволите собі зупинитися та почути внутрішній голос.

Телець (21 квітня — 21 травня)

День схиляє до тиші й самоаналізу — вам потрібно побути наодинці, аби розставити акценти у важливих справах. Уникайте конфліктів і не реагуйте на провокації, навіть якщо вас намагатимуться "вивести з рівноваги".

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Місяць у Терезах допомагає відновити гармонію у стосунках, тому не бійтеся зробити перший крок до примирення. Відкладіть робочі клопоти — цього дня вам потрібен спокій і тепле спілкування.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ви можете відчути легку втому або сум, але не дозволяйте цим емоціям керувати вами. Приділіть увагу домашнім справам, ритуалам очищення чи просто прибиранню — це допоможе відновити внутрішній баланс.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні варто уникати метушні й поспіху — будь-які рішення, прийняті на емоціях, можуть обернутися непередбачувано. Займіться тим, що дарує задоволення, і не намагайтеся бути в центрі подій.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Цей день допоможе вам побачити результат своїх попередніх дій. Це час духовного підсумку — не поспішайте засуджувати чи аналізувати інших, краще зверніть увагу на власні внутрішні процеси.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Ваш знак сьогодні особливо чутливий до енергії Місяця. Ви можете відчути потребу у тиші, уникайте галасливих місць і людей, які виснажують. День сприятливий для роздумів, медитації та легких фізичних вправ.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Ця субота може нагадати про старі образи або незавершені справи. Не чиніть опору — просто прийміть усе як є, зробіть висновки й рухайтеся далі без жалю.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

У вас може виникнути бажання поговорити по душах або залагодити непорозуміння. Скористайтеся цією енергією для відновлення довіри у важливих стосунках — щирість зараз цінніша за будь-які слова.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День підходить для відпочинку, але не для планування чи прийняття рішень. Астрологи радять провести цю неділю у спокійному ритмі — наприклад, на природі чи за улюбленою книгою.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Неділя може принести легке енергетичне виснаження — не варто себе перевантажувати. Дозвольте тілу й розуму перепочити, відпустіть контроль, і вже завтра відчуєте прилив натхнення.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Цей день допоможе вам побачити істину там, де раніше панувала плутанина. Важливо відпустити минуле, пробачити собі та іншим — тоді новий тиждень почнеться з легким серцем і ясною головою.

Також ділимося іншими астрологічними прогнозами

Кому зі знаків Зодіаку найбільше пощастить у ці суботу та неділю.

Які знаки Зодіаку забудуть про проблеми до кінця жовтня.

Якому знаку Зодіаку необхідно стежити за витратами у жовтні.

гороскоп прогнози Астрологія поради знаки Зодіаку 19 жовтня
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації