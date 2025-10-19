Гороскоп на 19 жовтня 2025 року — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Неділя, 19 жовтня, пройде під впливом спадного Місяця у знаку Терезів, який спонукає шукати спокою, гармонії та внутрішньої рівноваги, тому важливо уникати суперечок і зберігати холодний розум навіть у дрібницях. 29-та місячна доба — одна з сатанинських та кармічно важких. Астрологи попереджають: це час, коли Всесвіт підсумовує зроблене, показує наслідки рішень і повертає енергію за наші вчинки. Цей день варто присвятити відпочинку, прибиранню, наведенню ладу у думках і просторі. Не варто починати нові справи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Астрологи радять не поспішати й не намагатися сьогодні все контролювати. У цю неділю доля сама підкаже правильний напрям, якщо ви дозволите собі зупинитися та почути внутрішній голос.

Телець (21 квітня — 21 травня)

День схиляє до тиші й самоаналізу — вам потрібно побути наодинці, аби розставити акценти у важливих справах. Уникайте конфліктів і не реагуйте на провокації, навіть якщо вас намагатимуться "вивести з рівноваги".

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Місяць у Терезах допомагає відновити гармонію у стосунках, тому не бійтеся зробити перший крок до примирення. Відкладіть робочі клопоти — цього дня вам потрібен спокій і тепле спілкування.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ви можете відчути легку втому або сум, але не дозволяйте цим емоціям керувати вами. Приділіть увагу домашнім справам, ритуалам очищення чи просто прибиранню — це допоможе відновити внутрішній баланс.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні варто уникати метушні й поспіху — будь-які рішення, прийняті на емоціях, можуть обернутися непередбачувано. Займіться тим, що дарує задоволення, і не намагайтеся бути в центрі подій.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Цей день допоможе вам побачити результат своїх попередніх дій. Це час духовного підсумку — не поспішайте засуджувати чи аналізувати інших, краще зверніть увагу на власні внутрішні процеси.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Ваш знак сьогодні особливо чутливий до енергії Місяця. Ви можете відчути потребу у тиші, уникайте галасливих місць і людей, які виснажують. День сприятливий для роздумів, медитації та легких фізичних вправ.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Ця субота може нагадати про старі образи або незавершені справи. Не чиніть опору — просто прийміть усе як є, зробіть висновки й рухайтеся далі без жалю.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

У вас може виникнути бажання поговорити по душах або залагодити непорозуміння. Скористайтеся цією енергією для відновлення довіри у важливих стосунках — щирість зараз цінніша за будь-які слова.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День підходить для відпочинку, але не для планування чи прийняття рішень. Астрологи радять провести цю неділю у спокійному ритмі — наприклад, на природі чи за улюбленою книгою.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Неділя може принести легке енергетичне виснаження — не варто себе перевантажувати. Дозвольте тілу й розуму перепочити, відпустіть контроль, і вже завтра відчуєте прилив натхнення.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Цей день допоможе вам побачити істину там, де раніше панувала плутанина. Важливо відпустити минуле, пробачити собі та іншим — тоді новий тиждень почнеться з легким серцем і ясною головою.

